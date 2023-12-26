https://sputniknews.com.tr/20231226/istanbuldan-istanbula-goc-basladi-ocakta-2-bin-liraydi-aralikta-20-bin-lira-oldu-1078938691.html
İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı: Ocak'ta 2 bin liraydı Aralık'ta 20 bin lira oldu
İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı: Ocak'ta 2 bin liraydı Aralık'ta 20 bin lira oldu
Artan enflasyon beraberinde kira fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Hükümet önlem olarak yüzde 25 zam sınırı koysa da işleyişte bu karar her yerde geçerli... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T06:59+0300
2023-12-26T06:59+0300
2023-12-26T06:59+0300
ekonomi
istanbul
aralık
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
kiralama
kiralık
nakliye
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Son yılların en büyük sorunu olan yüksek enflasyon tüketicilerin hayatını olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Kiralarını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.Nakliyeci yoğunluğuKira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da ilçeden ilçeye göç başladı. Kiralarını ödeyemenler başka yere taşınarak masraftan kaçmaya çalışıyor. Bu da nakliyecilerin fazladan mesai yapmasına neden oluyor. FOX Haber'e konuşan bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.İlçeden ilçeye göçİstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm. Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.Kira artışları en büyük sebepKentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.
https://sputniknews.com.tr/20231226/dikkat-ceken-mehmet-simsek-iddiasi-kredi-kartina-taksit-uygulamasi-kalkacak-mi-1078938486.html
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istanbul, aralık, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiralama, kiralık, nakliye, taşınma, taşınmak
istanbul, aralık, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiralama, kiralık, nakliye, taşınma, taşınmak
İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı: Ocak'ta 2 bin liraydı Aralık'ta 20 bin lira oldu
Artan enflasyon beraberinde kira fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Hükümet önlem olarak yüzde 25 zam sınırı koysa da işleyişte bu karar her yerde geçerli olmadı. Özellikle İstanbul'da kira zamları devam ederken daha ucuz bir yere taşınmak isteyenler nakliyecilere fazladan mesai yaptırdı.
Son yılların en büyük sorunu olan yüksek enflasyon tüketicilerin hayatını olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Kiralarını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.
Kira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da ilçeden ilçeye göç başladı. Kiralarını ödeyemenler başka yere taşınarak masraftan kaçmaya çalışıyor. Bu da nakliyecilerin fazladan mesai yapmasına neden oluyor. FOX Haber'e konuşan bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.
İstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm. Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.
Kira artışları en büyük sebep
Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.
İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.