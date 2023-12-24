https://sputniknews.com.tr/20231224/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovanin-bagimsizligini-tanimayacagiz-1078889135.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırp yetkililerin Kosova'nın bağımsızlığını tanıma niyetinde olmadıklarını belirtti. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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bağımsızlık

kosova

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Sırp medyasında yer alan haberlere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Priştine ile müzakerelere rağmen Sırp yetkililerin Kosova'nın bağımsızlığını tanıma niyetinde olmadıklarını söyledi.Vucic, “Bir kez daha tekrar ediyorum: Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor ve tanımayacak. Ve bizi Kosova'nın BM'de (Birleşmiş Milletler) veya BM’nin ayrı yapılarında üyeliğini desteklemeye zorlayan hiçbir belgeyi kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakereleri yorumlayan Vucic, Sırbistan’ın anlaşmalarda üzerine düşeni yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu vurgulayarak, ancak Kosova makamlarının, anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getirme konusunda kararlı olmadıklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-gorustu-1078660767.html

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