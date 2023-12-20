Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.



Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele…