Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 20, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele…