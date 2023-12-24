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https://sputniknews.com.tr/20231224/sarkici-ayse-hatun-onal-mahkemelik-oldu-evini-tahliye-etmesi-gerekiyor--1078882221.html
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal mahkemelik oldu: Evini tahliye etmesi gerekiyor
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal mahkemelik oldu: Evini tahliye etmesi gerekiyor
Ayşe Hatun Önal 11 yıldır kiracısı olduğu evi boşaltmadığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Mahkeme, Ayşe Hatun Önal'ın kira akdinin fesh edilerek ikametinden... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T19:38+0300
2023-12-24T19:41+0300
yaşam
ayşe hatun önal
şarkıcı
tahliye
kiralık
kiralık ev
sözleşme
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Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir apartmanda Ayşe Hatun Önal'ın ev sahibi kontrat süresiz kira sözleşmesine döndüğü için noter aracılığıyla evi boşaltması için ihtarname gönderdi.İhtar süresinin geçmesine rağmen 12 bin 500 liraya oturan ünlü şarkıcı daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez avukatı Koray Özdoğan aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kiracısının tahliyesini talep etti. Ev sahibi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Ayşe Hatun Önal'ın 1 Şubat 2012 tarihinden beridir kiracısı olduğu 10 yıllık süre dolduğu için kontratın süresiz hale geldiği bu nedenle kanunen evi boşaltması gerektiği anlatıldı. Aidat harcını da ödemediği belirlendiSulh Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederek ilk duruşmasında ön inceleme duruşması yapılmasına karar verdi.Şarkıcının ayrıca oturduğu apartmanın belirli dönemlere aidat harcını ödemediği belirlenince ev sahibi tarafından icra takibi başlatıldığı belirtildi.İcra Hukuk Mahkemesi kiracının kira akdinin fesih edilerek ikametten tahliye edilmesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kiralarin-en-cok-arttigi-ilceler-listesi-belli-oldu-yuzde-961-yukselislezirveyecikti-1078835128.html
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ayşe hatun önal , şarkıcı, tahliye, kiralık, kiralık ev, sözleşme
ayşe hatun önal , şarkıcı, tahliye, kiralık, kiralık ev, sözleşme

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal mahkemelik oldu: Evini tahliye etmesi gerekiyor

19:38 24.12.2023 (güncellendi: 19:41 24.12.2023)
© InstagaramAyşe Hatun Önal
Ayşe Hatun Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© Instagaram
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Ayşe Hatun Önal 11 yıldır kiracısı olduğu evi boşaltmadığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Mahkeme, Ayşe Hatun Önal'ın kira akdinin fesh edilerek ikametinden tahliye edilmesine hükmetti. Önal'ın aidat borcunu da 1 senedir ödemediği, bu nedenle icralık olduğu belirlendi.
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir apartmanda Ayşe Hatun Önal'ın ev sahibi kontrat süresiz kira sözleşmesine döndüğü için noter aracılığıyla evi boşaltması için ihtarname gönderdi.
İhtar süresinin geçmesine rağmen 12 bin 500 liraya oturan ünlü şarkıcı daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez avukatı Koray Özdoğan aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kiracısının tahliyesini talep etti.
Ev sahibi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Ayşe Hatun Önal'ın 1 Şubat 2012 tarihinden beridir kiracısı olduğu 10 yıllık süre dolduğu için kontratın süresiz hale geldiği bu nedenle kanunen evi boşaltması gerektiği anlatıldı.

Aidat harcını da ödemediği belirlendi

Sulh Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederek ilk duruşmasında ön inceleme duruşması yapılmasına karar verdi.
Şarkıcının ayrıca oturduğu apartmanın belirli dönemlere aidat harcını ödemediği belirlenince ev sahibi tarafından icra takibi başlatıldığı belirtildi.
İcra Hukuk Mahkemesi kiracının kira akdinin fesih edilerek ikametten tahliye edilmesine hükmetti.
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