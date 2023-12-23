https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kiralarin-en-cok-arttigi-ilceler-listesi-belli-oldu-yuzde-961-yukselislezirveyecikti-1078835128.html

İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu: Yüzde 961 yükselişle zirveye çıktı

İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu: Yüzde 961 yükselişle zirveye çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son 1 yıl içinde konut satış... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T12:39+0300

2023-12-23T12:39+0300

2023-12-23T12:39+0300

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üsküdar

kağıthane

beykoz

başakşehir

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İPA, 'Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?' başlıklı bir rapor yayımladı.Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84.14 oranında, kiralar yüzde 75.56 arttı.Metrekare fiyatları değerlendirildiğinde satılık fiyatının yüzde 82,54, kiraların ise yüzde 84,33 arttığı görülüyor.5 kat arttıPandeminin etkisi ile birlikte kiraların 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde kiraların 1.6, İstanbul’da 5.2 kat arttığı kaydedildi.En çok artış olan ilçelerRapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler şöyle sıralandı:Kentsel dönüşüm isteniyorİPA tarafından 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84.7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93.4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231223/sener-usumezsoydan-carpici-aciklama-asil-deprem-orada-olacak-diyerek-uyardi-1078834354.html

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