https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kiralarin-en-cok-arttigi-ilceler-listesi-belli-oldu-yuzde-961-yukselislezirveyecikti-1078835128.html
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu: Yüzde 961 yükselişle zirveye çıktı
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu: Yüzde 961 yükselişle zirveye çıktı
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son 1 yıl içinde konut satış... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T12:39+0300
2023-12-23T12:39+0300
2023-12-23T12:39+0300
ekonomi
istanbul
kira
kira bedeli
kira sözleşmesi
artış
üsküdar
kağıthane
beykoz
başakşehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071439107_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_8f08a35d052c618c11dd3d4f1fbe8c44.jpg
İPA, 'Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?' başlıklı bir rapor yayımladı.Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84.14 oranında, kiralar yüzde 75.56 arttı.Metrekare fiyatları değerlendirildiğinde satılık fiyatının yüzde 82,54, kiraların ise yüzde 84,33 arttığı görülüyor.5 kat arttıPandeminin etkisi ile birlikte kiraların 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde kiraların 1.6, İstanbul’da 5.2 kat arttığı kaydedildi.En çok artış olan ilçelerRapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler şöyle sıralandı:Kentsel dönüşüm isteniyorİPA tarafından 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84.7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93.4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/sener-usumezsoydan-carpici-aciklama-asil-deprem-orada-olacak-diyerek-uyardi-1078834354.html
istanbul
üsküdar
kağıthane
beykoz
başakşehir
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071439107_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_c85e577eb8ae7432607f9d122d979934.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, artış, üsküdar, kağıthane, beykoz, başakşehir, küçükçekmece, eyüpsultan
istanbul, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, artış, üsküdar, kağıthane, beykoz, başakşehir, küçükçekmece, eyüpsultan
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu: Yüzde 961 yükselişle zirveye çıktı
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son 1 yıl içinde konut satış fiyatları yüzde 84,14 oranında, kira fiyatları yüzde 75,56 artış gösterdi. Son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 961 gibi rekor yükselişle zirveyi Üsküdar aldı.
İPA, 'Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?' başlıklı bir rapor yayımladı.
Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84.14 oranında, kiralar yüzde 75.56 arttı.
Metrekare fiyatları değerlendirildiğinde satılık fiyatının yüzde 82,54, kiraların ise yüzde 84,33 arttığı görülüyor.
Pandeminin etkisi ile birlikte kiraların 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde kiraların 1.6, İstanbul’da 5.2 kat arttığı kaydedildi.
En çok artış olan ilçeler
Rapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler şöyle sıralandı:
5.
Küçükçekmece: Yüzde 861
Kentsel dönüşüm isteniyor
İPA tarafından 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84.7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93.4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.