https://sputniknews.com.tr/20231223/sener-usumezsoydan-carpici-aciklama-asil-deprem-orada-olacak-diyerek-uyardi-1078834354.html

Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklama: 'Asıl deprem orada olacak' diyerek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklama: 'Asıl deprem orada olacak' diyerek uyardı

Çınarcık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yorumlarda bulunan Şener Üşümezsoy çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T11:58+0300

2023-12-23T11:58+0300

2023-12-23T11:58+0300

yaşam

şener üşümezsoy

deprem

gemlik körfezi

istanbul

istanbul depremi

marmara depremi

yalova

bursa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075998757_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_3d695ce16fe002e3554f8d40a09cd4fa.jpg

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi açıklarında gerçekleşmiştir. Depremin derinliği ise 11,18 kilometre olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası bir depremin hangi bölgede gerçekleşebileceğini gösteren grafikleri paylaştı.Teşvikiye açıklarında stresin bulunduğunu ve risk taşıyan bölgenin mor olarak belirtilen alanda olduğunu ifade eden Üşümezsoy, İstanbul ile Yalova fayları arasında bir ilişki olmadığını da belirterek, Kuzey Marmara'daki kıyı faylarının büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı. Depremlere karşı hazırlıklı olmak ve alınması gereken tedbirleri bilmek, can kaybı ve yıkıma neden olabilecek riskleri azaltacağına dikkat çeken Üşümezsoy:'Asıl tehlike Gemlik Körfezi'2005 yılındaki durumu, 17 Ağustos Depremi'ndeki durumu ve olası yeni bir depremin stres boşalım sonrasındaki durumunu simülasyon grafikleriyle anlatan Üşümezsoy, "Bozburun Fayı'nın Gemlik Körfezi'ne kadar uzanan riskli bir bölge olduğunu" belirtti. Ayrıca, Çekmezliğe doğru uzanan düşey fayın Kuzey Anadolu Fayı'nın ikincil kollarından biri olduğunu ve İstanbul'un kıyıları ile Armutlu kıyıları arasındaki fayların büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/prof-dr-naci-gorur-o-ilceyi-uyardi-muhakkak-tasinmali-kurtulma-sansi-yok-1078635195.html

gemlik körfezi

istanbul

yalova

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şener üşümezsoy, deprem, gemlik körfezi, istanbul, istanbul depremi, marmara depremi, yalova, bursa