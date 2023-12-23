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Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklama: 'Asıl deprem orada olacak' diyerek uyardı
Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklama: 'Asıl deprem orada olacak' diyerek uyardı
Çınarcık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yorumlarda bulunan Şener Üşümezsoy çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:58+0300
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şener üşümezsoy
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gemlik körfezi
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marmara depremi
yalova
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi açıklarında gerçekleşmiştir. Depremin derinliği ise 11,18 kilometre olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası bir depremin hangi bölgede gerçekleşebileceğini gösteren grafikleri paylaştı.Teşvikiye açıklarında stresin bulunduğunu ve risk taşıyan bölgenin mor olarak belirtilen alanda olduğunu ifade eden Üşümezsoy, İstanbul ile Yalova fayları arasında bir ilişki olmadığını da belirterek, Kuzey Marmara'daki kıyı faylarının büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı. Depremlere karşı hazırlıklı olmak ve alınması gereken tedbirleri bilmek, can kaybı ve yıkıma neden olabilecek riskleri azaltacağına dikkat çeken Üşümezsoy:'Asıl tehlike Gemlik Körfezi'2005 yılındaki durumu, 17 Ağustos Depremi'ndeki durumu ve olası yeni bir depremin stres boşalım sonrasındaki durumunu simülasyon grafikleriyle anlatan Üşümezsoy, "Bozburun Fayı'nın Gemlik Körfezi'ne kadar uzanan riskli bir bölge olduğunu" belirtti. Ayrıca, Çekmezliğe doğru uzanan düşey fayın Kuzey Anadolu Fayı'nın ikincil kollarından biri olduğunu ve İstanbul'un kıyıları ile Armutlu kıyıları arasındaki fayların büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/prof-dr-naci-gorur-o-ilceyi-uyardi-muhakkak-tasinmali-kurtulma-sansi-yok-1078635195.html
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Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklama: 'Asıl deprem orada olacak' diyerek uyardı

11:58 23.12.2023
© İHADeprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© İHA
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Çınarcık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yorumlarda bulunan Şener Üşümezsoy çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy açıklamalarında asıl depremin beklendiği yeri 'Gemlik Körfezi' olarak duyurdu.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi açıklarında gerçekleşmiştir. Depremin derinliği ise 11,18 kilometre olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası bir depremin hangi bölgede gerçekleşebileceğini gösteren grafikleri paylaştı.
Teşvikiye açıklarında stresin bulunduğunu ve risk taşıyan bölgenin mor olarak belirtilen alanda olduğunu ifade eden Üşümezsoy, İstanbul ile Yalova fayları arasında bir ilişki olmadığını da belirterek, Kuzey Marmara'daki kıyı faylarının büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı. Depremlere karşı hazırlıklı olmak ve alınması gereken tedbirleri bilmek, can kaybı ve yıkıma neden olabilecek riskleri azaltacağına dikkat çeken Üşümezsoy:
"Depremler, özellikle Türkiye gibi aktif fay hatlarına sahip ülkelerde sık sık yaşanan doğal afetlerden biridir. Bu nedenle, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı olmaları son derece önemlidir. Deprem sırasında çevredeki yapıların zarar görmesi ve can kaybı yaşanması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Ancak, alınacak bazı önlemlerle bu riskler azaltılabilir. Örneğin, deprem anında güvenli bölgelere yönelmek, evlerde bulunan eşyaları sabitlemek, acil durum çantaları hazırlamak gibi tedbirler alınabilir.

Depremlerin oluşması, doğal bir süreçtir ve ne yazık ki insan eliyle engellenememektedir. Ancak, depremlere karşı hazırlıklı olmak ve bilinçli davranmak, olası riskleri azaltabilir ve can kaybı gibi sonuçlarla karşılaşılmasını engelleyebilir. Bu nedenle, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların, sık sık deprem tatbikatları yapmaları ve deprem anında alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir."

'Asıl tehlike Gemlik Körfezi'

2005 yılındaki durumu, 17 Ağustos Depremi'ndeki durumu ve olası yeni bir depremin stres boşalım sonrasındaki durumunu simülasyon grafikleriyle anlatan Üşümezsoy, "Bozburun Fayı'nın Gemlik Körfezi'ne kadar uzanan riskli bir bölge olduğunu" belirtti. Ayrıca, Çekmezliğe doğru uzanan düşey fayın Kuzey Anadolu Fayı'nın ikincil kollarından biri olduğunu ve İstanbul'un kıyıları ile Armutlu kıyıları arasındaki fayların büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını vurguladı.
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