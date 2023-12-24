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CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri 3 gün iptal edildi
CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri 3 gün iptal edildi
CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri, 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 gün iptal edildi. 24.12.2023, Sputnik Türkiye
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CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, belediye

CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri 3 gün iptal edildi

18:45 24.12.2023 (güncellendi: 18:52 24.12.2023)
© CHP/DOGUSAN OZER Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıldönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıldönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© CHP/DOGUSAN OZER
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CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri, 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 gün iptal edildi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim."
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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