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AK Parti, işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek
AK Parti, işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek
AK Parti'nin, yerel seçimde işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile görüşmesi bekleniyor. 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T14:33+0300
2023-12-24T14:33+0300
ak parti
politika
yeniden refah partisi
bbp
31 mart yerel seçimleri
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AK Parti ve MHP arasında Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.AK Parti yerelde işbirliği heyeti, bu kapsamda 14 Aralık'ta BBP heyetiyle de görüştü.AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin, bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor.Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek.BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20231222/ak-parti-ile-mhpden-yerel-secim-karari-mutabakata-varildi-1078765276.html
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ak parti, yeniden refah partisi, bbp, 31 mart yerel seçimleri
ak parti, yeniden refah partisi, bbp, 31 mart yerel seçimleri

AK Parti, işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek

14:33 24.12.2023
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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AK Parti'nin, yerel seçimde işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile görüşmesi bekleniyor.
AK Parti ve MHP arasında Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.
AK Parti yerelde işbirliği heyeti, bu kapsamda 14 Aralık'ta BBP heyetiyle de görüştü.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin, bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.
BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek.
BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla gidecek.
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
TÜRKİYE
AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı: Mutabakata varıldı
22 Aralık, 20:23
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