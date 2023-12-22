https://sputniknews.com.tr/20231222/ak-parti-ile-mhpden-yerel-secim-karari-mutabakata-varildi-1078765276.html

AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı: Mutabakata varıldı

AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı: Mutabakata varıldı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP, yerel seçim için mutabakata vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirden 28'in AK Parti... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi, 28 Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır." dedi. ""Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır" diyen Yıldız, "Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231216/mhp-genel-baskani-bahceli-cumhur-ittifaki-mutabakata-varmistir-1078524822.html

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ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, erken seçim, seçim barajı