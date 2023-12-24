https://sputniknews.com.tr/20231224/187-milyon-liralik-15-kacak-luks-otomobil-ele-gecirildi-1078863426.html

187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobil ele geçirildi

187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobil ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon lira olan yabancı... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

kaçak

lüks araç

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri ülkeye sokmaya çalıştıkları belirlendi.Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu. Söz konusu otomobillerin toplam güncel piyasa değerinin 187 milyon lira olduğu anlaşıldı.Otomobillerin lüks markalar olması dikkati çekerken, konuyla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/atilla-tas-ve-esinin-polisi-darp-ettigi-anlara-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti--1078861890.html

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