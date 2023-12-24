https://sputniknews.com.tr/20231224/atilla-tas-ve-esinin-polisi-darp-ettigi-anlara-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti--1078861890.html

Atilla Taş ve eşinin polisi darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Atilla Taş ve eşinin polisi darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Atilla Taş'ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

atilla taş

darp

polis

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Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği için eşiyle birlikte dışarı çıkarıldı.Taş'ın, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü. Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/sarkici-atilla-tas-tutuklandi--1078846231.html

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atilla taş, darp, polis