Yerlikaya duyurdu: 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi, 457 şüpheli yakalandı
09:10 23.12.2023 (güncellendi: 09:13 23.12.2023)
© AAOperasyon
© AA
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Bakan Ali Yerlikaya, 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı 'Sis-2 Operasyonu' kapsamında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 37 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu duyurdu. Bu kez hedefte yasa dışı tütün mamulü yapan şüpheliler yer aldı. Operasyon 81 ili kapsadı.
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.
Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."
Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."
#SonDakika Yerlikaya duyurdu: 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi, 457 şüpheli yakalandıhttps://t.co/Oy3UE5yYtH pic.twitter.com/h3uKf2BYkq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 23, 2023