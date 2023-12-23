https://sputniknews.com.tr/20231223/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1078803406.html
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T01:30+0300
2023-12-23T01:30+0300
2023-12-23T01:30+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bazi-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1077972622.html
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan
resmi gazete, recep tayyip erdoğan
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.