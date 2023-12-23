https://sputniknews.com.tr/20231223/ukraynali-komutan-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-catisma-muzakerelerle-sona-erecek-1078843350.html
Ukraynalı komutan: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma müzakerelerle sona erecek
Ukraynalı komutan: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma müzakerelerle sona erecek
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Havacılık ve Hava Savunma Servisi Başkanı Vasiliy Samovar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın müzakerelerle sona ereceğini... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:45+0300
2023-12-23T14:45+0300
2023-12-23T14:45+0300
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Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua sitesinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Ayrı Taarruz Tugayı Havacılık ve Hava Savunma Servisi Başkanı Vasiliy Samovar, Rusya ile çatışmanın müzakerelerle sona ereceğini, ancak Ukraynalıların tam seferberliğe hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Samovar, “2024 yılı 2023 ve 2022 yıllarından çok daha zor olacak. Dünyadaki her çatışma gibi bu çatışmanın da müzakereler yoluyla sona ereceğini düşünüyorum” dedi.Ukrayna'nın Rusya kadar para, kaynak ve seferberlik potansiyeline sahip olmadığına ve her şeyin aynı ruhla devam etmesi halinde kazanmasının garanti olduğunu vurgulayan Ukraynalı komutan, bu nedenle Ukraynalıların topyekün seferberliğe ve zorlu bir kışa hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.Daha önce Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını istediklerini belirterek, Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğini ve buna uymayanların yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/estonya-seferberlige-tabi-olan-siginmacilari-ukraynaya-gondermeye-hazir-1078835173.html
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rusya, ukrayna, rusya özel operasyon kuvvetleri, abd, nato, komutan
rusya, ukrayna, rusya özel operasyon kuvvetleri, abd, nato, komutan
Ukraynalı komutan: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma müzakerelerle sona erecek
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Havacılık ve Hava Savunma Servisi Başkanı Vasiliy Samovar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın müzakerelerle sona ereceğini ifade etti.
Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua sitesinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Ayrı Taarruz Tugayı Havacılık ve Hava Savunma Servisi Başkanı Vasiliy Samovar, Rusya ile çatışmanın müzakerelerle sona ereceğini, ancak Ukraynalıların tam seferberliğe hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Samovar, “2024 yılı 2023 ve 2022 yıllarından çok daha zor olacak. Dünyadaki her çatışma gibi bu çatışmanın da müzakereler yoluyla sona ereceğini düşünüyorum” dedi.
Ukrayna'nın Rusya kadar para, kaynak ve seferberlik potansiyeline sahip olmadığına ve her şeyin aynı ruhla devam etmesi halinde kazanmasının garanti olduğunu vurgulayan Ukraynalı komutan, bu nedenle Ukraynalıların topyekün seferberliğe ve zorlu bir kışa hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.
Daha önce Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını istediklerini belirterek, Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğini ve buna uymayanların yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etmişti.