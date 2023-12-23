https://sputniknews.com.tr/20231223/estonya-seferberlige-tabi-olan-siginmacilari-ukraynaya-gondermeye-hazir-1078835173.html
Estonya, seferberliğe tabi olan sığınmacıları Ukrayna'ya göndermeye hazır
Estonya, seferberliğe tabi olan sığınmacıları Ukrayna'ya göndermeye hazır
Estonya İçişleri Bakanı Laanemets, Estonya'nın seferberlik kapsamındaki Ukraynalı sığınmacıları ülkelerine göndermeye hazır olduğunu belirtti. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T12:27+0300
2023-12-23T12:27+0300
2023-12-23T12:27+0300
ukrayna krizi
estonya
ukrayna
ukrayna ordusu
sığınmacı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rustem umerov
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Estonya Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşu’nun (ERR) aktardığına göre, İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, Estonya'nın Kiev'in talep etmesi halinde seferberliğe tabi olan Ukraynalıları iade etmeye hazır olduğunu söyledi.Laanemets “Genel olarak bu insanların nerede olduklarını, ne yaptıklarını biliyoruz. Çoğu çalışıyor ve Estonya'da ikametleri var” dedi.Kiev'den resmi bir talep olmamasına rağmen, Estonya İçişleri Bakanlığı'nın defalarca hem Ukrayna Büyükelçiliği hem de İçişleri Bakanlığına, gerektiğinde Estonya'daki sığınmacılarla ilgili bilgilendirme beklediklerini bildirdiği kaydedildi.Bir süre önce Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını istediklerini belirterek, Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğini ve buna uymayanların yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html
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estonya, ukrayna, ukrayna ordusu, sığınmacı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rustem umerov
estonya, ukrayna, ukrayna ordusu, sığınmacı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rustem umerov
Estonya, seferberliğe tabi olan sığınmacıları Ukrayna'ya göndermeye hazır
Estonya İçişleri Bakanı Laanemets, Estonya'nın seferberlik kapsamındaki Ukraynalı sığınmacıları ülkelerine göndermeye hazır olduğunu belirtti.
Estonya Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşu’nun (ERR) aktardığına göre, İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, Estonya'nın Kiev'in talep etmesi halinde seferberliğe tabi olan Ukraynalıları iade etmeye hazır olduğunu söyledi.
Laanemets “Genel olarak bu insanların nerede olduklarını, ne yaptıklarını biliyoruz. Çoğu çalışıyor ve Estonya'da ikametleri var” dedi.
Kiev'den resmi bir talep olmamasına rağmen, Estonya İçişleri Bakanlığı'nın defalarca hem Ukrayna Büyükelçiliği hem de İçişleri Bakanlığına, gerektiğinde Estonya'daki sığınmacılarla ilgili bilgilendirme beklediklerini bildirdiği kaydedildi.
Bir süre önce Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını istediklerini belirterek, Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğini ve buna uymayanların yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etmişti.