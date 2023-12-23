https://sputniknews.com.tr/20231223/rusya-merkez-secim-komisyonu-devlet-baskanligi-aday-sayisi-29a-ulasti-1078842804.html
Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Devlet başkanlığı aday sayısı 29’a ulaştı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Devlet başkanlığı aday sayısı 29’a ulaştı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanlığına aday olmak isteyenlerin sayısının 29’a ulaştığını bildirdi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:07+0300
2023-12-23T14:07+0300
2023-12-23T14:07+0300
dünya
rusya
rusya merkez seçim komisyonu
ella pamfilova
başkan adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078168853_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7e65d4e543894b4ad2385feb8d6102aa.jpg
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun toplantısında konuşan Pamfilova, Rusya’da mart ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin sayısının 29’a ulaştığını söyledi.Pamfilova, “Çok yoğun, birçok meslektaşımız sayıları şu anda 29'u bulan aday kurultaylarına gidiyor" dedi.Hafta ortasında Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu’na 16 adaylık başvurusu yapıldığını açıklamıştı. Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta yapılacak ve oylama 3 gün sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20231208/vladimir-putin-baskanlik-secimlerinde-aday-olacagini-acikladi-1078223482.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078168853_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_52af53d2158a06f1a4665a80c940f8de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya merkez seçim komisyonu, ella pamfilova, başkan adayı
rusya, rusya merkez seçim komisyonu, ella pamfilova, başkan adayı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Devlet başkanlığı aday sayısı 29’a ulaştı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanlığına aday olmak isteyenlerin sayısının 29’a ulaştığını bildirdi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun toplantısında konuşan Pamfilova, Rusya’da mart ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin sayısının 29’a ulaştığını söyledi.
Pamfilova, “Çok yoğun, birçok meslektaşımız sayıları şu anda 29'u bulan aday kurultaylarına gidiyor" dedi.
Hafta ortasında Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu’na 16 adaylık başvurusu yapıldığını açıklamıştı. Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta yapılacak ve oylama 3 gün sürecek.