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Rus Uzman: Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor
Rus Uzman: Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi ortak değil rakip olarak gördüğünü, Brüksel'in Ankara'ya yönelik güven verici adımlar... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T13:37+0300
2023-12-23T13:37+0300
türkiye
aleksey fenenko
moskova devlet üniversitesi (mgu)
türkiye
ankara
abd
washington
avrupa birliği
akdeniz
hakan fidan
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Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hakan Fidan’ın açıklamasını ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.Fenenko, büyük bir askeri potansiyele sahip olan Türkiye’nin her zaman Avrupa Birliği'nin rakibi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, “AB, Akdeniz'in tamamına hakim olmak istiyor. Burada, geleneksel olarak kendisinden bağımsız olarak hareket eden ve büyük askeri potansiyele sahip ülkeler olan Türkiye ve İsrail gibi iki rakip tarafından engelleniyor. AB, 1991'den bu yana yaşanan tüm çatışmalarda hiçbir zaman İsrail'i desteklemedi. Aynı durum Türkiye için de geçerli” dedi.Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ne katılma söylemini sürdürmesine şaşırdığını belirten Fenenko, “Maalesef geçen kırk yıl boyunca, Türkiye'yi her defasında farklı, bazen de aynı bahanelerle AB'de görmek istemedikleri ortaya çıktı” diye konuştu.Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen AB ve NATO'nun bu anlamda aynı tutumu sergilediğine vurgu yapan Uzman, “Washington ve AB'nin çıkarları pek çok açıdan benzer ancak Washington ve Ankara'nın çıkarları zamanla giderek daha fazla ayrışıyor. Ve ABD, küçük ortaklarına, diğer ortak üzerindeki baskıyı artırmaları gerektiği sinyalini veriyor” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ile ABD'nin çıkarlarının 2003'ten itibaren farklılaşmaya başladığına dikkat çeken Siyaset Bilimci, “Amerikalılar hesaplarını Kürdistan'ın kurulması üzerine yaptı; bu başlı başına Türkiye'ye düşman bir proje. Amerikalılar, Türkiye'ye karşı toprak iddiası olan Bulgaristan'ı NATO'ya kabul ederken, Ankara bu kabule karşı çıktı. Bir diğer nokta ise hem ABD hem de AB’nin ikili oyununun gözlemlendiği Ermenistan. İngilizlerin askeri üssünün bulunduğu Kıbrıs da bir diğer engel. Türkiye açıkça kendisini düşmanca bir ortamda hissediyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-buyukelci-ingiltere-turkiyenin-tavri-sebebiyle-karadenize-gemi-gonderemeyecek-1078717832.html
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aleksey fenenko, moskova devlet üniversitesi (mgu), türkiye, ankara, abd, washington, avrupa birliği, akdeniz, hakan fidan, türkiye-abd ilişkileri, nato

Rus Uzman: Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor

13:37 23.12.2023
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye- ABD
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi ortak değil rakip olarak gördüğünü, Brüksel'in Ankara'ya yönelik güven verici adımlar atmadığını söyledi.
Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hakan Fidan’ın açıklamasını ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.
Fenenko, büyük bir askeri potansiyele sahip olan Türkiye’nin her zaman Avrupa Birliği'nin rakibi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, “AB, Akdeniz'in tamamına hakim olmak istiyor. Burada, geleneksel olarak kendisinden bağımsız olarak hareket eden ve büyük askeri potansiyele sahip ülkeler olan Türkiye ve İsrail gibi iki rakip tarafından engelleniyor. AB, 1991'den bu yana yaşanan tüm çatışmalarda hiçbir zaman İsrail'i desteklemedi. Aynı durum Türkiye için de geçerli” dedi.
Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ne katılma söylemini sürdürmesine şaşırdığını belirten Fenenko, “Maalesef geçen kırk yıl boyunca, Türkiye'yi her defasında farklı, bazen de aynı bahanelerle AB'de görmek istemedikleri ortaya çıktı” diye konuştu.
Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen AB ve NATO'nun bu anlamda aynı tutumu sergilediğine vurgu yapan Uzman, “Washington ve AB'nin çıkarları pek çok açıdan benzer ancak Washington ve Ankara'nın çıkarları zamanla giderek daha fazla ayrışıyor. Ve ABD, küçük ortaklarına, diğer ortak üzerindeki baskıyı artırmaları gerektiği sinyalini veriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ile ABD'nin çıkarlarının 2003'ten itibaren farklılaşmaya başladığına dikkat çeken Siyaset Bilimci, “Amerikalılar hesaplarını Kürdistan'ın kurulması üzerine yaptı; bu başlı başına Türkiye'ye düşman bir proje. Amerikalılar, Türkiye'ye karşı toprak iddiası olan Bulgaristan'ı NATO'ya kabul ederken, Ankara bu kabule karşı çıktı. Bir diğer nokta ise hem ABD hem de AB’nin ikili oyununun gözlemlendiği Ermenistan. İngilizlerin askeri üssünün bulunduğu Kıbrıs da bir diğer engel. Türkiye açıkça kendisini düşmanca bir ortamda hissediyor” ifadelerini kullandı.
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