https://sputniknews.com.tr/20231223/resmi-gazetede-yayinlandi-ucretsiz-ve-indirimli-toplu-tasima-kartlari-icinyenikarar-1078841015.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kartları için yeni karar

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kartları için yeni karar

Ücretsiz ve indirimli seyahat kartları için Resmi Gazete’den yapılan açıklama ile iki yeni karar yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmelikte yürütme yetkisi Aile... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T13:31+0300

2023-12-23T13:31+0300

2023-12-23T13:31+0300

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aile ve sosyal politikalar bakanlığı

toplu ulaşım

toplu taşıma

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Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yürütme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildi.Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür” denildi.Gelir desteği ödemeleri için kararÜcretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesi'ne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.“6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen” ibaresi “verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait” şeklinde değiştirildi.Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. "Bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür” dendi.

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