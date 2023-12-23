https://sputniknews.com.tr/20231223/motorine-buyuk-zam-benzine-de-gelecek-mi-1078833116.html

Motorine büyük zam: Benzine de gelecek mi?

Motorine büyük zam: Benzine de gelecek mi?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı 1 lira 61... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T11:29+0300

2023-12-23T11:29+0300

2023-12-23T11:29+0300

ekonomi

motorin

zam

benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

mazot

lpg

indirim

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Benzine gelen zammın ardından bir zam kararı da motorin için alındı. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.Son olarak da motorine 7 Aralık'ta 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim yapıldı. 9 Aralık'ta ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.20 Aralık Çarşamba günü benzinin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş zamlandı.Benzine zam gelecek mi?Son olarak da gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynakları, benzine de yakın bir zamanda zam gelmesini bekliyor.

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