https://sputniknews.com.tr/20231223/motorine-buyuk-zam-benzine-de-gelecek-mi-1078833116.html
Motorine büyük zam: Benzine de gelecek mi?
Motorine büyük zam: Benzine de gelecek mi?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı 1 lira 61... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:29+0300
2023-12-23T11:29+0300
2023-12-23T11:29+0300
ekonomi
motorin
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benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
mazot
lpg
indirim
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Benzine gelen zammın ardından bir zam kararı da motorin için alındı. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.Son olarak da motorine 7 Aralık'ta 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim yapıldı. 9 Aralık'ta ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.20 Aralık Çarşamba günü benzinin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş zamlandı.Benzine zam gelecek mi?Son olarak da gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynakları, benzine de yakın bir zamanda zam gelmesini bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/bakan-isikhan-oran-vererek-acikladi-asgari-ucretlisi-emeklisi-memuru-herkese-esit-zam-sinyali-1078831518.html
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Motorine büyük zam: Benzine de gelecek mi?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı 1 lira 61 kuruş zam geldi. Sekötör kaynakları, benzine de zam gelip gelmeyeceğini değerlendirdi.
Benzine gelen zammın ardından bir zam kararı da motorin için alındı. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
Son olarak da motorine 7 Aralık'ta 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim yapıldı. 9 Aralık'ta ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.
20 Aralık Çarşamba günü benzinin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş zamlandı.
Son olarak da gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynakları, benzine de yakın bir zamanda zam gelmesini bekliyor.