Bakan Işıkhan oran vererek açıkladı: Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru; herkese eşit zam sinyali

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:04
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
07:47
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
08:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
10:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
11:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:15
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
16:30
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
17:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
21:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231223/bakan-isikhan-oran-vererek-acikladi-asgari-ucretlisi-emeklisi-memuru-herkese-esit-zam-sinyali-1078831518.html
Bakan Işıkhan oran vererek açıkladı: Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru; herkese eşit zam sinyali
Bakan Işıkhan oran vererek açıkladı: Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru; herkese eşit zam sinyali
Asgari ücret 2024 rakamı 2023 bitmeden netleşecek. Memur maaşı zammı ve emekli zammı için 3 Ocak 2024’te refah payı olmadan belli olacak. Çalışma ve Sosyal... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T10:38+0300
2023-12-23T10:38+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
memur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074084748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9d8ce3a1a3a90b0e3f28f64e8c3f970f.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Burada hem kısa sürede açıklanacak asgari ücret zammı için hem de 3 Ocak 2024’te refah payı hariç netleşecek emekli ve memur maaşı zammı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Memur zammı için oran verdiIşıkhan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15'e ek olarak yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.Emekli zammı mesajıEmekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi beklenirken Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yüzde 50’lik oranın SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için de gerçerli olması bekleniyor. Ayrıca kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi durumu söz konusu.Konuya ilişkin de değerlendirme yapan Bakan Işıkhan “Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.Ev hanımlarına prim düzenlemesiBakan Işıkhan son olarak ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planladıklarını bildirdi.Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?Bu yıl tek zam yapılması planlanan 2023 net asgari ücret rakamı üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük ücretin 17 bin 103 TL olma ihtimali bulunuyor. Asgari ücret maratonu devam ederken Bakan Işıkhan görüşmelerin 11 Aralık’ta başladığını anımsatarak yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz” diyerek milyonlara mesaj verdi.6 Aylık enflasyon beklentisi5 aylık enflasyon Kasım TÜFE verisinin açıklanması ile netleşmişti. Bu kapsamda asgari ücrete referans olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için doğrudan zam oranını yansıtacak 5 aylık rakam 33.66 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi için oran yüzde 45 olmuştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 38’i bulması bekleniyor. Böylece Aralık sonu itibarıyla tahminlere uyumlu bir enflasyon gerçekleşmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/5-milyona-yakin-calisan-emekliyi-ilgilendiriyor-bakan-duyurdu-hazirliklar-tamamlandi-1078829067.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074084748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_68f7d49f91254bdb246e47614c4b62fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, 2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek
emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, 2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek

Bakan Işıkhan oran vererek açıkladı: Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru; herkese eşit zam sinyali

10:38 23.12.2023
© AAEmekli sandığı
Emekli sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© AA
Abone ol
Asgari ücret 2024 rakamı 2023 bitmeden netleşecek. Memur maaşı zammı ve emekli zammı için 3 Ocak 2024’te refah payı olmadan belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan çok net bir şekilde oran vererek yeni maaşlar için açıklama yaptı. 2024’te herkese eşit zam oranı gözüktü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Burada hem kısa sürede açıklanacak asgari ücret zammı için hem de 3 Ocak 2024’te refah payı hariç netleşecek emekli ve memur maaşı zammı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memur zammı için oran verdi

Işıkhan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15'e ek olarak yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.
Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Emekli zammı mesajı

Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi beklenirken Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yüzde 50’lik oranın SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için de gerçerli olması bekleniyor. Ayrıca kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi durumu söz konusu.
Konuya ilişkin de değerlendirme yapan Bakan Işıkhan “Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ev hanımlarına prim düzenlemesi

Bakan Işıkhan son olarak ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planladıklarını bildirdi.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Bu yıl tek zam yapılması planlanan 2023 net asgari ücret rakamı üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük ücretin 17 bin 103 TL olma ihtimali bulunuyor. Asgari ücret maratonu devam ederken Bakan Işıkhan görüşmelerin 11 Aralık’ta başladığını anımsatarak yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz” diyerek milyonlara mesaj verdi.

6 Aylık enflasyon beklentisi

5 aylık enflasyon Kasım TÜFE verisinin açıklanması ile netleşmişti. Bu kapsamda asgari ücrete referans olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için doğrudan zam oranını yansıtacak 5 aylık rakam 33.66 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi için oran yüzde 45 olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 38’i bulması bekleniyor. Böylece Aralık sonu itibarıyla tahminlere uyumlu bir enflasyon gerçekleşmesi öngörülüyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
EKONOMİ
5 milyona yakın çalışan emekliyi ilgilendiriyor: Bakan duyurdu, hazırlıklar tamamlandı
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала