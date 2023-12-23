https://sputniknews.com.tr/20231223/5-milyona-yakin-calisan-emekliyi-ilgilendiriyor-bakan-duyurdu-hazirliklar-tamamlandi-1078829067.html
5 milyona yakın çalışan emekliyi ilgilendiriyor: Bakan duyurdu, hazırlıklar tamamlandı
5 milyona yakın çalışan emekliyi ilgilendiriyor: Bakan duyurdu, hazırlıklar tamamlandı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi için milyonlar gelecek resmi açıklamayı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan çalışmaların... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T09:42+0300
2023-12-23T09:42+0300
2023-12-23T10:38+0300
ekonomi
çalışan
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
çalışan emekli
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?’ sorusuna yanıt arayanlar için açıklamalarda bulundu. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?Remi Gazete'yi işaret ettiBakan Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, “Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/bakan-isikhan-oran-vererek-acikladi-asgari-ucretlisi-emeklisi-memuru-herkese-esit-zam-sinyali-1078831518.html
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5 milyona yakın çalışan emekliyi ilgilendiriyor: Bakan duyurdu, hazırlıklar tamamlandı
09:42 23.12.2023 (güncellendi: 10:38 23.12.2023)
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi için milyonlar gelecek resmi açıklamayı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Işıkhan, “Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, ‘Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye
ne zaman yatırılacak?’ sorusuna yanıt arayanlar için açıklamalarda bulundu. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi
görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'
ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık
'ta tekrar gündeme alınacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye
ne zaman yatırılacak?
Remi Gazete'yi işaret etti
Bakan Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, “Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?
Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık
'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.