https://sputniknews.com.tr/20231223/rehine-krizi-sebebiyle-kapanan-kuzey-marmara-otoyolu-3-saat-sonra-acildi--1078858391.html
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti 3 saatin ardından trafiğe açıldı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T19:44+0300
2023-12-23T19:44+0300
2023-12-23T19:44+0300
türkiye
ali yerlikaya
kuzey marmara otoyolu
rehine
rehine krizi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin alması sebebiyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşan ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de teslim oldu. Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html
türkiye
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ali yerlikaya, kuzey marmara otoyolu, rehine, rehine krizi
ali yerlikaya, kuzey marmara otoyolu, rehine, rehine krizi
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti 3 saatin ardından trafiğe açıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin alması sebebiyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşan ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de teslim oldu.
Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.