https://sputniknews.com.tr/20231223/ozhaseki-turkiyedeki-fay-sayisini-acikladi-1-milyona-yakin-konut-ve-is-yerini-insa-edecegiz----1078848557.html

Özhaseki Türkiye'deki fay sayısını açıkladı: '1 milyona yakın konut ve iş yerini inşa edeceğiz'

Özhaseki Türkiye'deki fay sayısını açıkladı: '1 milyona yakın konut ve iş yerini inşa edeceğiz'

Türkiye’de 485 civarında fay hattı olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki “Ülkemizin yapı stokunun çoğu risk altında. 1... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T16:30+0300

2023-12-23T16:30+0300

2023-12-23T16:30+0300

mehmet özhaseki

deprem

istanbul

kentsel dönüşüm

türkiye

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu programda konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yapı stokunun risk altında olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, bu anlamda kentsel dönüşüm çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydederek, 1 milyona yakın depreme dayanıklı konut inşa edileceğini belirtti. Özhaseki, deprem bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili olarak ise, betonarme yapıların 1 yıl, köy evlerinin ise 8 ay içerisinde teslim edileceğini ifade etti. 'Şu an bile Türkiye’de 485 civarında fay hattı bulunuyor'Konuşmasına Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatarak başlayan Özhaseki, “Malumunuz Türkiye Himalayalar'dan başlayıp Alplere doğru devam eden çizgide deprem riski taşıyan 5. ülkeden birisi olarak kabul ediliyor. Ülkemizde aletli ölçümün başladığı 1920 yılından itibaren, son yüzyılda gerek karalarımızda, gerekse denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli deprem sayısı 230’dan fazla. Sadece ana karamızda meydan gelen deprem ise 60 civarında. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Topraklarımızın %61’i ve nüfusumuzun da %70’den fazlası bu bölgelerde yaşıyor. Şu an bile Türkiye’de 485 civarında fay hattı bulunuyor. Maddi hasar tabii çok fazla ama manevi zararın ise telafi edilebilir, ölçülebilir bir tarafı yok” dedi. Özhaseki 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar hakkında ise “Kahramanmaraş ikiz depremlerinde karşılaştığımız manzara ise korkunç. Şehirler yerle bir olmuş, adeta yeni bir kıyamet senaryosu gibi. 11 ilimizde 680 bin konut, 170 bin civarında da iş yeri yıkıldı. 50 bin kardeşimizi de toprağa verdik. Kahramanmaraş depreminden sonra yaptığımıza gelince; bugüne kadar 210 bine yakın ihaleler yaptık. Konutlar ve iş yerlerinin inşaatı devam ediyor. 50 bin köy evimizi çelik karkastan inşa etmeye başladık. Bunlar da inşallah 6-8 ay sonra bitmiş olacak. Bir yandan da şehirlerimizin merkezlerinde hem meydanları yeniden inşa ediyoruz hem de meydana açılan tüm caddeleri de ayağa kaldırmak, şehrin özgün mimarisini öne çıkaracak şekilde inşaatlara başlıyoruz. Yerinde dönüşüm için müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı 251 bin. İnşallah betonarme yapıları 1 yıl içinde, köy evlerini de 8 ay içerisinde teslim edeceğiz” diye konuştu. Bakan Özhaseki, Türkiye’nin yapı stokunun birçoğunun risk altında olduğunu ifade ederek, “Deprem bir doğa gerçekliği. Hayat alameti aslında. Onun olmadığı ortam ölü ortamlardır. Ona mani olamayız, gücümüz yetmez. Onunla savaşamayız, yeniliriz. Ancak onu anlayıp, ona uygun tedbirlerle hayatımızı idame ettirebiliriz. Evlerimizi, işyerlerimizi sağlam yapabiliriz. Fay hatlarından ve sıvılaşmış zeminlerden uzaklaşmış kendimize emin konutlar inşa edebiliriz. Tedbir alabiliriz. Tedbirli olabiliriz. Kadim şehirlere sahibiz. Yüzlerce yıllık tarihi eserlerimiz var. Ülkemizin yapı stokunun çoğu, üzülerek söylüyorum; 1950 yılından sonra göçlerle birlikte büyük şehirlere gelen insanlarımızın kaçak evlerinden oluşuyor. Bu binaların çoğu da risk altında. Bu işin bir tek yolu var, Kentsel Dönüşüm Yasası” şeklinde konuştu. '1 milyona yakın depreme dayanıklı konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşmasını şöyle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231223/erdogan-yarisi-bizden-kampanyasi-ile-toplamda-350-bin-konutun-donusumunu-gerceklestirecegiz-1078843308.html

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