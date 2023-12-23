https://sputniknews.com.tr/20231223/mezunlari-en-hizli-is-bulan-universite-belli-oldu-1078844382.html

Mezunları en hızlı iş bulan üniversite belli oldu

Mezunları en hızlı iş bulan üniversite belli oldu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mezun

üniversite

işsizlik

istihdam

gebze

gebze teknik üniversitesi

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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite' olarak yer aldı. GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldığı açıklandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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mezun, üniversite, işsizlik, istihdam, gebze, gebze teknik üniversitesi