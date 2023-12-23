https://sputniknews.com.tr/20231223/mezunlari-en-hizli-is-bulan-universite-belli-oldu-1078844382.html
Mezunları en hızlı iş bulan üniversite belli oldu
Mezunları en hızlı iş bulan üniversite belli oldu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T15:11+0300
2023-12-23T15:11+0300
2023-12-23T15:11+0300
türkiye
mezun
üniversite
işsizlik
istihdam
gebze
gebze teknik üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite' olarak yer aldı. GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldığı açıklandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/altin-fiyatlarina-rekor-uyarisi-duzenleme-hayata-gecerse-gram-altin-3-bin-lira-olur-1078843017.html
türkiye
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_09cb9aaf68eef3feea1e59c6ac249ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mezun, üniversite, işsizlik, istihdam, gebze, gebze teknik üniversitesi
mezun, üniversite, işsizlik, istihdam, gebze, gebze teknik üniversitesi
Mezunları en hızlı iş bulan üniversite belli oldu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite olarak yer aldı.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023'te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite' olarak yer aldı. GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı.
GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldığı açıklandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.