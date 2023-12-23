https://sputniknews.com.tr/20231223/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ile-iliskilerin-bozulmasindan-biz-sorumlu-degiliz-1078856358.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından biz sorumlu değiliz
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından biz sorumlu değiliz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Kiev’i sorumlu tuttu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T18:53+0300
2023-12-23T18:53+0300
2023-12-23T18:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
avrupa birliği
azınlık hakları
viktor orban
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_2c71fe82ee9549b47a9dea99c7263918.jpg
Magyar Nemzet gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Zakarpatya’da yaşayan Macar ulusal azınlığının haklarını elinden alan Kiev’in sorumlu olduğunu belirtti.Macar Başbakan, “Bu konuyu birkaç kez düşündüm ve Macaristan'ın ilişkilerin bozulmasından sorumlu olmadığı konusunda kesin görüşe sahibim. İlişkilerin kötüleştiği zaman olarak, Ukraynalıların Macar azınlığın ulusal bir topluluk olarak korunmasını garanti eden yasayı Macarlardan aldığı 2015 yılı sayılabilir” diye konuştu.Macarların bin yıldan fazla bir süredir Zakarpatya’da yaşadıklarını, Ukrayna makamlarının ise son yıllarda çocukları kendi dillerinde yetiştirme hakkını ellerinden aldıklarını ve Macar dilinin olası kullanım alanlarını daralttıklarını hatırlatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-saldirisini-durdurarak-natoyu-vurdu-1078852731.html
ukrayna
kiev
avrupa birliği
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_266:0:2921:1991_1920x0_80_0_0_318f6e47d5e7ddb688e8828769a6d429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, azınlık hakları, viktor orban, macaristan
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, azınlık hakları, viktor orban, macaristan
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından biz sorumlu değiliz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Kiev’i sorumlu tuttu.
Magyar Nemzet gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Zakarpatya’da yaşayan Macar ulusal azınlığının haklarını elinden alan Kiev’in sorumlu olduğunu belirtti.
Macar Başbakan, “Bu konuyu birkaç kez düşündüm ve Macaristan'ın ilişkilerin bozulmasından sorumlu olmadığı konusunda kesin görüşe sahibim. İlişkilerin kötüleştiği zaman olarak, Ukraynalıların Macar azınlığın ulusal bir topluluk olarak korunmasını garanti eden yasayı Macarlardan aldığı 2015 yılı sayılabilir” diye konuştu.
Macarların bin yıldan fazla bir süredir Zakarpatya’da yaşadıklarını, Ukrayna makamlarının ise son yıllarda çocukları kendi dillerinde yetiştirme hakkını ellerinden aldıklarını ve Macar dilinin olası kullanım alanlarını daralttıklarını hatırlatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ukrayna bunu düzeltmeli, yürürlükten kaldırılan yasa yeniden uygulamaya konulmalı, alınan haklar iade edilmeli, eğer bunlar yapılırsa ilişkilerde iyileşme başlayabilir.”
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.