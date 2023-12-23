https://sputniknews.com.tr/20231223/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ile-iliskilerin-bozulmasindan-biz-sorumlu-degiliz-1078856358.html

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından biz sorumlu değiliz

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından biz sorumlu değiliz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Kiev’i sorumlu tuttu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T18:53+0300

2023-12-23T18:53+0300

2023-12-23T18:53+0300

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Magyar Nemzet gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasından Zakarpatya’da yaşayan Macar ulusal azınlığının haklarını elinden alan Kiev’in sorumlu olduğunu belirtti.Macar Başbakan, “Bu konuyu birkaç kez düşündüm ve Macaristan'ın ilişkilerin bozulmasından sorumlu olmadığı konusunda kesin görüşe sahibim. İlişkilerin kötüleştiği zaman olarak, Ukraynalıların Macar azınlığın ulusal bir topluluk olarak korunmasını garanti eden yasayı Macarlardan aldığı 2015 yılı sayılabilir” diye konuştu.Macarların bin yıldan fazla bir süredir Zakarpatya’da yaşadıklarını, Ukrayna makamlarının ise son yıllarda çocukları kendi dillerinde yetiştirme hakkını ellerinden aldıklarını ve Macar dilinin olası kullanım alanlarını daralttıklarını hatırlatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-saldirisini-durdurarak-natoyu-vurdu-1078852731.html

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