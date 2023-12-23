https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-saldirisini-durdurarak-natoyu-vurdu-1078852731.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını durdurarak NATO'yu vurdu

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını durdurarak NATO'yu vurdu

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı karşı taarruzu durdurarak NATO’ya... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T17:30+0300

2023-12-23T17:30+0300

2023-12-23T17:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

nato

rusya özel operasyon kuvvetleri

scott ritter

istihbarat

istihbarat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg

ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Rusya'nın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu durdurarak Kuzey Atlantik İttifakı’na zarar verdiğini söyledi.Ritter, “Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunu durdurdu, buna NATO karşı taarruz demek daha doğru olacak, zira Ukrayna ordusunu bozguna uğratan Rusya, NATO'ya da darbe indirmiş oldu” diye konuştu.İttifak’ın Kiev'e taarruz operasyonu için gerekli silahları sağlamak amacıyla kendi cephaneliklerini boşalttığını dile getiren Ritter, ancak sonuçta bu silahların imha edildiğini, bu teçhizatı kullanmak üzere eğitilen Ukraynalı askerlerin ise ya öldürüldüğünü, ya esir alındığını ya da yaralandığını vurguladı.ABD’li eski istihbarat subayı, “Aynı zamanda Rusların hem dağılmaz, hem de büyümeye devam eden bir ordusu var. Rus birlikler taarruza geçiyor ve neredeyse tüm temas hattında kendinden emin bir şekilde eyleme geçiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise düşmanın 6 aydır devam eden karşı taarruz sırasında 125 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-11-saldirisi-puskurtuldu-1078847942.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, nato, rusya özel operasyon kuvvetleri, scott ritter, istihbarat, istihbarat