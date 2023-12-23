https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-saldirisini-durdurarak-natoyu-vurdu-1078852731.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını durdurarak NATO'yu vurdu
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını durdurarak NATO'yu vurdu
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı karşı taarruzu durdurarak NATO’ya... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T17:30+0300
2023-12-23T17:30+0300
2023-12-23T17:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
nato
rusya özel operasyon kuvvetleri
scott ritter
istihbarat
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Rusya'nın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu durdurarak Kuzey Atlantik İttifakı’na zarar verdiğini söyledi.Ritter, “Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunu durdurdu, buna NATO karşı taarruz demek daha doğru olacak, zira Ukrayna ordusunu bozguna uğratan Rusya, NATO'ya da darbe indirmiş oldu” diye konuştu.İttifak’ın Kiev'e taarruz operasyonu için gerekli silahları sağlamak amacıyla kendi cephaneliklerini boşalttığını dile getiren Ritter, ancak sonuçta bu silahların imha edildiğini, bu teçhizatı kullanmak üzere eğitilen Ukraynalı askerlerin ise ya öldürüldüğünü, ya esir alındığını ya da yaralandığını vurguladı.ABD’li eski istihbarat subayı, “Aynı zamanda Rusların hem dağılmaz, hem de büyümeye devam eden bir ordusu var. Rus birlikler taarruza geçiyor ve neredeyse tüm temas hattında kendinden emin bir şekilde eyleme geçiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise düşmanın 6 aydır devam eden karşı taarruz sırasında 125 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-11-saldirisi-puskurtuldu-1078847942.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_66:0:958:669_1920x0_80_0_0_e5d0930d5d6865701a633367b0208f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, nato, rusya özel operasyon kuvvetleri, scott ritter, istihbarat, istihbarat
rusya, ukrayna, abd, nato, rusya özel operasyon kuvvetleri, scott ritter, istihbarat, istihbarat
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını durdurarak NATO'yu vurdu
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı karşı taarruzu durdurarak NATO’ya zarar verdiğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Rusya'nın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu durdurarak Kuzey Atlantik İttifakı’na zarar verdiğini söyledi.
Ritter, “Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunu durdurdu, buna NATO karşı taarruz demek daha doğru olacak, zira Ukrayna ordusunu bozguna uğratan Rusya, NATO'ya da darbe indirmiş oldu” diye konuştu.
İttifak’ın Kiev'e taarruz operasyonu için gerekli silahları sağlamak amacıyla kendi cephaneliklerini boşalttığını dile getiren Ritter, ancak sonuçta bu silahların imha edildiğini, bu teçhizatı kullanmak üzere eğitilen Ukraynalı askerlerin ise ya öldürüldüğünü, ya esir alındığını ya da yaralandığını vurguladı.
ABD’li eski istihbarat subayı, “Aynı zamanda Rusların hem dağılmaz, hem de büyümeye devam eden bir ordusu var. Rus birlikler taarruza geçiyor ve neredeyse tüm temas hattında kendinden emin bir şekilde eyleme geçiyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise düşmanın 6 aydır devam eden karşı taarruz sırasında 125 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.