https://sputniknews.com.tr/20231223/kastamonuda-firtina-catilari-ucurdu--1078855005.html
Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu
Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T18:27+0300
2023-12-23T18:27+0300
2023-12-23T18:27+0300
türkiye
kastamonu
fırtına
çatı
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Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi.Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html
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kastamonu, fırtına, çatı
Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu.
Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi.
Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.