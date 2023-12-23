https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-belarusun-unlu-kalyady-senligi-duzenlendi-1078838843.html
İstanbul'da Belarus'un ünlü Kalyady şenliği düzenlendi
İstanbul'da Belarus'un ünlü Kalyady şenliği düzenlendi
Belarus'un Minsk Bölgesi'ndeki Siemiezava köyünde kutlanan bir ritüel ve şenlik olan Kalyady, İstanbul'da yapıldı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T12:54+0300
2023-12-23T12:54+0300
2023-12-23T12:54+0300
belarus
yaşam
şenlik
festival
noel
yılbaşı
aleksey shved
belarus'un istanbul başkonsolosluğu
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İstanbul Bakırköy'de 22 Aralık'ta Kalyady şenliği, Belarus'un kültürel zenginliklerini tanıttı. Belarus İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından desteklenen yeni yıl etkinliği, şehirde yaşayan yaklaşık 100 Belarusluyu bir araya getirdi. Belarus Başkonsolosu Aleksey Shved ise konuşmasında, özellikle 'Ulusal Barış ve Yaratılış Yılı'nda' Belarus toplumu için birleştirici etkinlikler düzenlemenin ve ulusal-kültürel geleneklere sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak 2024 yılında tüm İstanbul'da yaşayan Belaruslulara başarı ve sağlık dileklerini iletti.Etkinliğe katılanlar Noel'in karakterize olmuş figürleriyle interaktif bir tiyatro gösterisi de izledi. Kalyady masalının sonunda her bir çocuk SPARTAK Şekerleme Fabrikası'nın hediyelerinin de sahip oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyanin-en-buyuk-ikinci-kamu-bankasi-duyurdu-turkiyeye-para-transferi-baslayacak-1078185327.html
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belarus, şenlik, festival, noel, yılbaşı, aleksey shved, belarus'un istanbul başkonsolosluğu
belarus, şenlik, festival, noel, yılbaşı, aleksey shved, belarus'un istanbul başkonsolosluğu
İstanbul'da Belarus'un ünlü Kalyady şenliği düzenlendi
Belarus'un Minsk Bölgesi'ndeki Siemiezava köyünde kutlanan bir ritüel ve şenlik olan Kalyady, İstanbul'da yapıldı.
İstanbul Bakırköy'de 22 Aralık'ta Kalyady şenliği, Belarus'un kültürel zenginliklerini tanıttı. Belarus İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından desteklenen yeni yıl etkinliği, şehirde yaşayan yaklaşık 100 Belarusluyu bir araya getirdi.
Belarus Başkonsolosu Aleksey Shved ise konuşmasında, özellikle 'Ulusal Barış ve Yaratılış Yılı'nda' Belarus toplumu için birleştirici etkinlikler düzenlemenin ve ulusal-kültürel geleneklere sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak 2024 yılında tüm İstanbul'da yaşayan Belaruslulara başarı ve sağlık dileklerini iletti.
Etkinliğe katılanlar Noel'in karakterize olmuş figürleriyle interaktif bir tiyatro gösterisi de izledi. Kalyady masalının sonunda her bir çocuk SPARTAK Şekerleme Fabrikası'nın hediyelerinin de sahip oldu.