https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-belarusun-unlu-kalyady-senligi-duzenlendi-1078838843.html

İstanbul'da Belarus'un ünlü Kalyady şenliği düzenlendi

İstanbul'da Belarus'un ünlü Kalyady şenliği düzenlendi

Belarus'un Minsk Bölgesi'ndeki Siemiezava köyünde kutlanan bir ritüel ve şenlik olan Kalyady, İstanbul'da yapıldı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T12:54+0300

2023-12-23T12:54+0300

2023-12-23T12:54+0300

belarus

yaşam

şenlik

festival

noel

yılbaşı

aleksey shved

belarus'un istanbul başkonsolosluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/17/1078838913_0:49:1426:851_1920x0_80_0_0_fc4c76de29ba213421e7e010adf74774.png

İstanbul Bakırköy'de 22 Aralık'ta Kalyady şenliği, Belarus'un kültürel zenginliklerini tanıttı. Belarus İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından desteklenen yeni yıl etkinliği, şehirde yaşayan yaklaşık 100 Belarusluyu bir araya getirdi. Belarus Başkonsolosu Aleksey Shved ise konuşmasında, özellikle 'Ulusal Barış ve Yaratılış Yılı'nda' Belarus toplumu için birleştirici etkinlikler düzenlemenin ve ulusal-kültürel geleneklere sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak 2024 yılında tüm İstanbul'da yaşayan Belaruslulara başarı ve sağlık dileklerini iletti.Etkinliğe katılanlar Noel'in karakterize olmuş figürleriyle interaktif bir tiyatro gösterisi de izledi. Kalyady masalının sonunda her bir çocuk SPARTAK Şekerleme Fabrikası'nın hediyelerinin de sahip oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyanin-en-buyuk-ikinci-kamu-bankasi-duyurdu-turkiyeye-para-transferi-baslayacak-1078185327.html

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, şenlik, festival, noel, yılbaşı, aleksey shved, belarus'un istanbul başkonsolosluğu