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Merkez Bankası tüm zamanların rekorunu kırdı
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Rusya'nın en büyük ikinci kamu bankası duyurdu: 'Türkiye'ye para transferi başlayacak'
Rusya'nın en büyük ikinci kamu bankası duyurdu: 'Türkiye'ye para transferi başlayacak'
VTB yıl sonuna kadar Türkiye'ye para transferlerini başlatacağını duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T14:33+0300
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rus vtb bankası
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banka
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VTB Bank 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'ye para transferini başlatacak. VTB Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Georgiy Gorşkov, VTB'nin "Rusya Çağırıyor!" adlı yatırım forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, böylece VTB müşterilerinin para gönderebilecekleri ülke sayısının 20'yi aşacağını söyledi.Gorşkov, "VTB transfer coğrafyasını aktif olarak genişletiyor: bu yılın sonuna kadar, mevcut varış noktalarının sayısı Türkiye de dahil olmak üzere 20 ülkeyi aşacak" dedi.2024 yılında banka müşterilerinin sınır ötesi transfer hacminin 200 milyar rubleyi aşacağını tahmin edilirken bu hacmin 2022'nin neredeyse beş katı, yaptırımlar öncesi 2021'den ise üç kat daha yüksek olduğunu kaydedildi.Gorşkov'un belirttiği üzere, bu yıl işlem sayısında lider Tacikistan olurken, onu Belarus ve Kazakistan takip etti. Kırgızistan ve Özbekistan da beş popüler ülke arasında yer aldı.VTB halihazırda Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Vietnam, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve diğer ülkelere transferler gerçekleştiriyor.VTB'nin Küresel Yatırım Forumu "Rusya Çağırıyor!" 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Moskova'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Koronavirüs pandemisinden bu yana ilk kez çevrimdışı formatta düzenlenen etkinlik, diğer dillerin yanı sıra ilk kez Çince olarak hizmet veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-merkez-bankasi-turkiyeyle-mir-kartinin-alternatifi-uzerinde-calisiyoruz-1069810042.html
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vtb, rus vtb bankası, türkiye, yatırım, banka, transfer
vtb, rus vtb bankası, türkiye, yatırım, banka, transfer

Rusya'nın en büyük ikinci kamu bankası duyurdu: 'Türkiye'ye para transferi başlayacak'

14:33 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinVTB
VTB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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VTB yıl sonuna kadar Türkiye'ye para transferlerini başlatacağını duyurdu.
VTB Bank 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'ye para transferini başlatacak. VTB Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Georgiy Gorşkov, VTB'nin "Rusya Çağırıyor!" adlı yatırım forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, böylece VTB müşterilerinin para gönderebilecekleri ülke sayısının 20'yi aşacağını söyledi.
Gorşkov, "VTB transfer coğrafyasını aktif olarak genişletiyor: bu yılın sonuna kadar, mevcut varış noktalarının sayısı Türkiye de dahil olmak üzere 20 ülkeyi aşacak" dedi.
2024 yılında banka müşterilerinin sınır ötesi transfer hacminin 200 milyar rubleyi aşacağını tahmin edilirken bu hacmin 2022'nin neredeyse beş katı, yaptırımlar öncesi 2021'den ise üç kat daha yüksek olduğunu kaydedildi.
Gorşkov'un belirttiği üzere, bu yıl işlem sayısında lider Tacikistan olurken, onu Belarus ve Kazakistan takip etti. Kırgızistan ve Özbekistan da beş popüler ülke arasında yer aldı.
VTB halihazırda Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Vietnam, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve diğer ülkelere transferler gerçekleştiriyor.
VTB'nin Küresel Yatırım Forumu "Rusya Çağırıyor!" 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Moskova'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Koronavirüs pandemisinden bu yana ilk kez çevrimdışı formatta düzenlenen etkinlik, diğer dillerin yanı sıra ilk kez Çince olarak hizmet veriyor.
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