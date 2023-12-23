https://sputniknews.com.tr/20231223/hskdan-karaname-ile-ilgili-aciklama-gercek-disi-haberlere-itibar-edilmemeli-1078849401.html
HSK’dan karaname ile ilgili açıklama: 'Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli'
HSK’dan karaname ile ilgili açıklama: 'Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında yapılan bazı haberlere ilişkin "Yasal dayanağı ve... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T16:43+0300
2023-12-23T16:43+0300
2023-12-23T16:45+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
açıklama
basın açıklaması
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231223/ozhaseki-turkiyedeki-fay-sayisini-acikladi-1-milyona-yakin-konut-ve-is-yerini-insa-edecegiz----1078848557.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, açıklama, basın açıklaması
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, açıklama, basın açıklaması
HSK’dan karaname ile ilgili açıklama: 'Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli'
16:43 23.12.2023 (güncellendi: 16:45 23.12.2023)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında yapılan bazı haberlere ilişkin "Yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),
güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yaptı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir.”