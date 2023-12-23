https://sputniknews.com.tr/20231223/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-rusya-opcwye-yapilan-katkinin-bir-kismini-kesecek-1078831590.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, OPCW'ye yapılan katkının bir kısmını kesecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, OPCW'ye yapılan katkının bir kısmını kesecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın OPCW Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finanse etmek için verilen katkının bir kısmını elinde tutmaya devam... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T10:29+0300
2023-12-23T10:29+0300
2023-12-23T10:29+0300
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mariya zaharova
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın bazı ortaklarla birlikte, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Sekreterliğine ABD tarafından dayatılan Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finansmanı için tahsis edilen katkının bir kısmını tutmaya devam edeceğini söyledi.Kasım ayının sonunda Rusya’nın OPCW’nin yönetim kuruluna seçilmediğini anımsatan Zaharova, “Lahey'de düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Yürütme Konseyi seçimleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte OPCW platformunda en aktif rolü oynamaya devam edecek” dedi.Amaçlarının gelecekte bu örgütün eski otoritesini yeniden tesis etmek ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) bütünlüğünü korumak olduğuna vurgu yapan Zaharova, "Rusya'nın Mayıs 2024'te OPCW Yürütme Konseyi'ne üyeliğinin sona ermesinin ardından, bu yönetim organında Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını, kimya endüstrisi ve ilgili faaliyet alanları gibi ulusal ekonomide böylesine önemli bir sektörde sürekli olarak savunmaya devam etmek için gözlemci olarak hareket etmeyi planlıyoruz” diye konuştu
https://sputniknews.com.tr/20231222/disisleri-bakani-lavrov-bati-rusyayi-unescodan-cikarmayi-basaramadi-1078733478.html
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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), abd, lahey
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), abd, lahey
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, OPCW'ye yapılan katkının bir kısmını kesecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın OPCW Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finanse etmek için verilen katkının bir kısmını elinde tutmaya devam edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın bazı ortaklarla birlikte, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Sekreterliğine ABD tarafından dayatılan Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finansmanı için tahsis edilen katkının bir kısmını tutmaya devam edeceğini söyledi.
Kasım ayının sonunda Rusya’nın OPCW’nin yönetim kuruluna seçilmediğini anımsatan Zaharova, “Lahey'de düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Yürütme Konseyi seçimleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte OPCW platformunda en aktif rolü oynamaya devam edecek” dedi.
Amaçlarının gelecekte bu örgütün eski otoritesini yeniden tesis etmek ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) bütünlüğünü korumak olduğuna vurgu yapan Zaharova, "Rusya'nın Mayıs 2024'te OPCW Yürütme Konseyi'ne üyeliğinin sona ermesinin ardından, bu yönetim organında Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını, kimya endüstrisi ve ilgili faaliyet alanları gibi ulusal ekonomide böylesine önemli bir sektörde sürekli olarak savunmaya devam etmek için gözlemci olarak hareket etmeyi planlıyoruz” diye konuştu