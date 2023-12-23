https://sputniknews.com.tr/20231223/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-rusya-opcwye-yapilan-katkinin-bir-kismini-kesecek-1078831590.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, OPCW'ye yapılan katkının bir kısmını kesecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, OPCW'ye yapılan katkının bir kısmını kesecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın OPCW Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finanse etmek için verilen katkının bir kısmını elinde tutmaya devam... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T10:29+0300

2023-12-23T10:29+0300

2023-12-23T10:29+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

abd

lahey

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın bazı ortaklarla birlikte, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Sekreterliğine ABD tarafından dayatılan Soruşturma ve Tanımlama Grubunu finansmanı için tahsis edilen katkının bir kısmını tutmaya devam edeceğini söyledi.Kasım ayının sonunda Rusya’nın OPCW’nin yönetim kuruluna seçilmediğini anımsatan Zaharova, “Lahey'de düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Yürütme Konseyi seçimleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte OPCW platformunda en aktif rolü oynamaya devam edecek” dedi.Amaçlarının gelecekte bu örgütün eski otoritesini yeniden tesis etmek ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) bütünlüğünü korumak olduğuna vurgu yapan Zaharova, "Rusya'nın Mayıs 2024'te OPCW Yürütme Konseyi'ne üyeliğinin sona ermesinin ardından, bu yönetim organında Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını, kimya endüstrisi ve ilgili faaliyet alanları gibi ulusal ekonomide böylesine önemli bir sektörde sürekli olarak savunmaya devam etmek için gözlemci olarak hareket etmeyi planlıyoruz” diye konuştu

https://sputniknews.com.tr/20231222/disisleri-bakani-lavrov-bati-rusyayi-unescodan-cikarmayi-basaramadi-1078733478.html

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