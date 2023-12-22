https://sputniknews.com.tr/20231222/disisleri-bakani-lavrov-bati-rusyayi-unescodan-cikarmayi-basaramadi-1078733478.html
Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadı
Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadı
Dışişleri Bakanı Lavrov UNESCO Rusya Komisyonu'nun yaptığı konuşmada Batı'nın Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadığını dile getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T16:51+0300
2023-12-22T16:51+0300
2023-12-22T17:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından UNESCO Rusya Komisyonu'nun genel toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın kültürel mirasını tahrip ettiği iddialarının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.Lavrov açıklamasında, "Bu tartışmada ve Ukrayna kültürel mirasının sözde tahribatından dolayı Rusya'yı kötüleme girişimlerinde bulunuluyor. Hiç kimse bu konuda herhangi bir kanıt sunamasa da, böyle bir gerçek mevcut değildir" dedi.Bakan, "UNESCO'nun suç atfetmeye hakkı olmadığı gibi, UNESCO sekreterliği personeli de özel görüşmelerde bunu kabul ediyor" dedi.Lavrov, Batı'nın UNESCO'nun faaliyetlerini siyasileştirme girişimlerine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:'Batı Rusya'yı UNESCO'dan çıkarmayı başaramadı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın UNESCO'dan Rusya'nın çıkarılmasını başaramadığını dile getirdi.Rus Bakan açıklamasında, "Rusya'nın UNESCO'dan çıkarılması başarılı olamadı. Petersburg Kültür Forumu sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de belirttiği gibi, örgüt aracılığıyla yürüttüğümüz ve dünyada büyük ilgi uyandıran çok ciddi projelerimiz var" dedi.UNESCO Komisyonu toplantısında konuşan Lavrov şu sözleri kaydetti:Lavrov, örgüt aracılığıyla Rusya'da pek çok projenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bir kez daha vurguluyorum: biz kimseden uzaklaşmıyoruz. Aksine, UNESCO ve diğer uluslararası örgütler de dahil olmak üzere birleştirici bir gündemi teşvik etmeye kararlıyız" dedi.'UNESCO temsilcileri Kremlin'e yönelik İHA saldırısına hiç tepki vermedi'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UNESCO temsilcilerinin Ukrayna tarafından Kremlin'e yönelik insansız hava araçlarının saldırı girişimlerine tepkisiz kaldığını söyledi.Lavrov, "Dünya mirası olan Moskova Kremlini'ne yönelik terörist saldırıların kınanmasını beklemedik, tıpkı UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın Rus medya çalışanlarının öldürülmesini kınamasını beklemediğimiz gibi, her ne kadar bu vakalar UNESCO'nun doğrudan yetkisinde olsa da" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dis-gucler-gazze-catismasini-savasi-koruklemek-icin-kullaniyor-1078650148.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, ukrayna, kültür, audrey azoulay
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, ukrayna, kültür, audrey azoulay
Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadı
16:51 22.12.2023 (güncellendi: 17:04 22.12.2023)
Dışişleri Bakanı Lavrov UNESCO Rusya Komisyonu'nun yaptığı konuşmada Batı'nın Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadığını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından UNESCO Rusya Komisyonu'nun genel toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın kültürel mirasını tahrip ettiği iddialarının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.
Lavrov açıklamasında, "Bu tartışmada ve Ukrayna kültürel mirasının sözde tahribatından dolayı Rusya'yı kötüleme girişimlerinde bulunuluyor. Hiç kimse bu konuda herhangi bir kanıt sunamasa da, böyle bir gerçek mevcut değildir" dedi.
Bakan, "UNESCO'nun suç atfetmeye hakkı olmadığı gibi, UNESCO sekreterliği personeli de özel görüşmelerde bunu kabul ediyor" dedi.
Lavrov, Batı'nın UNESCO'nun faaliyetlerini siyasileştirme girişimlerine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:
Geçtiğimiz yıl UNESCO için kolay bir yıl olmadı. Biliyorsunuz, özel askeri operasyonun başlamasının ardından, kolektif Batı UNESCO'yu daha da siyasileştirme, gündemini Ukraynalılaştırma çabalarını arttırmaya başladı. Kötü şöhretli çifte standartlar, Batı'nın gelişmekte olan ülkelerin kollarını bükerek Kırım, Ukrayna ve UNESCO'nun yetki alanının ötesine geçen Rusya karşıtı kararlarda düzenli olarak kendini gösteriyor. UNESCO'nun bu alanlarda hiçbir yetkisi yoktur.
'Batı Rusya'yı UNESCO'dan çıkarmayı başaramadı'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın UNESCO'dan Rusya'nın çıkarılmasını başaramadığını dile getirdi.
Rus Bakan açıklamasında, "Rusya'nın UNESCO'dan çıkarılması başarılı olamadı. Petersburg Kültür Forumu sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de belirttiği gibi, örgüt aracılığıyla yürüttüğümüz ve dünyada büyük ilgi uyandıran çok ciddi projelerimiz var" dedi.
UNESCO Komisyonu toplantısında konuşan Lavrov şu sözleri kaydetti:
Örgütte, halkları ahlaki ve entelektüel dayanışma temelinde birleştirmek olan asıl misyonunun aksine, blok mantığı ve bölücü dost ve düşman felsefesi giderek daha belirgin hale gelmektedir. Rusya agresif bir şekilde UNESCO'nun yürütme organlarının dışına itilmeye çalışılmaktadır. Bazen en vicdansız yöntemler kullanıldı. Küresel Doğu ve Küresel Güney ülkelerine yönelik mali şantaja kadar. Bu koşullar altında ülkemiz, UNESCO üyelerinin yarısından fazlasının desteğine rağmen, örgütün Yürütme Kurulu'na ve bu yapının diğer bazı organlarına yeniden seçilemedi. Ancak Rusya'yı UNESCO'da çıkarmak mümkün değildi.
Lavrov, örgüt aracılığıyla Rusya'da pek çok projenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bir kez daha vurguluyorum: biz kimseden uzaklaşmıyoruz. Aksine, UNESCO ve diğer uluslararası örgütler de dahil olmak üzere birleştirici bir gündemi teşvik etmeye kararlıyız" dedi.
'UNESCO temsilcileri Kremlin'e yönelik İHA saldırısına hiç tepki vermedi'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UNESCO temsilcilerinin Ukrayna tarafından Kremlin'e yönelik insansız hava araçlarının saldırı girişimlerine tepkisiz kaldığını söyledi.
Lavrov, "Dünya mirası olan Moskova Kremlini'ne yönelik terörist saldırıların kınanmasını beklemedik, tıpkı UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın Rus medya çalışanlarının öldürülmesini kınamasını beklemediğimiz gibi, her ne kadar bu vakalar UNESCO'nun doğrudan yetkisinde olsa da" dedi.