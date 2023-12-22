https://sputniknews.com.tr/20231222/disisleri-bakani-lavrov-bati-rusyayi-unescodan-cikarmayi-basaramadi-1078733478.html

Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadı

Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadı

Dışişleri Bakanı Lavrov UNESCO Rusya Komisyonu'nun yaptığı konuşmada Batı'nın Rusya'yı UNESCO'dan engellemeyi başaramadığını dile getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T16:51+0300

2023-12-22T16:51+0300

2023-12-22T17:04+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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ukrayna

kültür

audrey azoulay

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından UNESCO Rusya Komisyonu'nun genel toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın kültürel mirasını tahrip ettiği iddialarının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.Lavrov açıklamasında, "Bu tartışmada ve Ukrayna kültürel mirasının sözde tahribatından dolayı Rusya'yı kötüleme girişimlerinde bulunuluyor. Hiç kimse bu konuda herhangi bir kanıt sunamasa da, böyle bir gerçek mevcut değildir" dedi.Bakan, "UNESCO'nun suç atfetmeye hakkı olmadığı gibi, UNESCO sekreterliği personeli de özel görüşmelerde bunu kabul ediyor" dedi.Lavrov, Batı'nın UNESCO'nun faaliyetlerini siyasileştirme girişimlerine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:'Batı Rusya'yı UNESCO'dan çıkarmayı başaramadı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın UNESCO'dan Rusya'nın çıkarılmasını başaramadığını dile getirdi.Rus Bakan açıklamasında, "Rusya'nın UNESCO'dan çıkarılması başarılı olamadı. Petersburg Kültür Forumu sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de belirttiği gibi, örgüt aracılığıyla yürüttüğümüz ve dünyada büyük ilgi uyandıran çok ciddi projelerimiz var" dedi.UNESCO Komisyonu toplantısında konuşan Lavrov şu sözleri kaydetti:Lavrov, örgüt aracılığıyla Rusya'da pek çok projenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bir kez daha vurguluyorum: biz kimseden uzaklaşmıyoruz. Aksine, UNESCO ve diğer uluslararası örgütler de dahil olmak üzere birleştirici bir gündemi teşvik etmeye kararlıyız" dedi.'UNESCO temsilcileri Kremlin'e yönelik İHA saldırısına hiç tepki vermedi'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UNESCO temsilcilerinin Ukrayna tarafından Kremlin'e yönelik insansız hava araçlarının saldırı girişimlerine tepkisiz kaldığını söyledi.Lavrov, "Dünya mirası olan Moskova Kremlini'ne yönelik terörist saldırıların kınanmasını beklemedik, tıpkı UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın Rus medya çalışanlarının öldürülmesini kınamasını beklemediğimiz gibi, her ne kadar bu vakalar UNESCO'nun doğrudan yetkisinde olsa da" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dis-gucler-gazze-catismasini-savasi-koruklemek-icin-kullaniyor-1078650148.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, ukrayna, kültür, audrey azoulay