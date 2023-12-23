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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü için harekete geçildi: 'Türkiye'den sürpriz isimle anlaşıldı'
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü için harekete geçildi: 'Türkiye'den sürpriz isimle anlaşıldı'
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam takımın başında 43 gün kalırken, yönetim yabancı hoca arayışlarını... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T13:11+0300
2023-12-23T13:11+0300
spor
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beşiktaş
teknik direktör
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
rıza çalımbay
ilhan palut
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Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.Siyah-beyazlılarda bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Çalımbay, takımın başında sadece 43 gün kalabildi. Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı. Teknik direktör arayışları başlarken listede üç isim öne çıkmıştı. Hollandalı Ruud van Nistelrooy'la birlikte Alman teknik adam Andre Breitenreiter favori hocalar arasında yer alırken, Manchester United'ın eski hocası Norveçli Ole Gunnar Solskjser'e 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği de iddia edilmişti. Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov da yeni teknik direktör adayları arasındaydı.'Arat, Türk hoca istiyor'Ancak bütün bu isimlerin dışında başkan Hasan Arat'ın bizzat devrede olduğu ve özellikle istediği bir Türk hoca olduğu iddia edildi. O isim gittiği her takımda büyük başarılar yaşayan İlhan Palut. Bu sezon Çaykur Rizespor'u çalıştıran başarılı teknik adam küme düşme adaylarından biri olarak gösterilen Karadeniz ekibinde taraftarın kahramanı oldu. 6. sırada bulunan ve oynattığı futbolla kamuoyundan büyük övgü alan İlhan Palut'un da gönlünde yatan takımın Beşiktaş olduğu ve ilk temasın kurulduğu öğrenildi. İlhan Palut'un Beşiktaş taraftarı ile arasında bir bağın olduğunu bilen yönetim, yabancı teknik direktör yerine Palut ile sezon sonuna kadar anlaşmayı düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/derbi-oncesi-galatasarayin-muhtemel-11i-belli-oldu-yildiz-oyuncu-kadroda-olmayacak-1078830188.html
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türk, beşiktaş, teknik direktör, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, rıza çalımbay, ilhan palut
türk, beşiktaş, teknik direktör, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, rıza çalımbay, ilhan palut

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü için harekete geçildi: 'Türkiye'den sürpriz isimle anlaşıldı'

13:11 23.12.2023
Beşiktaş - logo
Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam takımın başında 43 gün kalırken, yönetim yabancı hoca arayışlarını hızlandırdı. Hollandalı Nistelrooy, Norveçli Solskjaer ve Alman Breitenreiter öne çıkan isimler olmuştu ama Hasan Arat'ın bizzat devrede olduğu, özellikle istediği bir Türk hoca olduğu iddia edildi.
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Çalımbay, takımın başında sadece 43 gün kalabildi. Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.
Teknik direktör arayışları başlarken listede üç isim öne çıkmıştı. Hollandalı Ruud van Nistelrooy'la birlikte Alman teknik adam Andre Breitenreiter favori hocalar arasında yer alırken, Manchester United'ın eski hocası Norveçli Ole Gunnar Solskjser'e 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği de iddia edilmişti. Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov da yeni teknik direktör adayları arasındaydı.

'Arat, Türk hoca istiyor'

Ancak bütün bu isimlerin dışında başkan Hasan Arat'ın bizzat devrede olduğu ve özellikle istediği bir Türk hoca olduğu iddia edildi. O isim gittiği her takımda büyük başarılar yaşayan İlhan Palut. Bu sezon Çaykur Rizespor'u çalıştıran başarılı teknik adam küme düşme adaylarından biri olarak gösterilen Karadeniz ekibinde taraftarın kahramanı oldu. 6. sırada bulunan ve oynattığı futbolla kamuoyundan büyük övgü alan İlhan Palut'un da gönlünde yatan takımın Beşiktaş olduğu ve ilk temasın kurulduğu öğrenildi. İlhan Palut'un Beşiktaş taraftarı ile arasında bir bağın olduğunu bilen yönetim, yabancı teknik direktör yerine Palut ile sezon sonuna kadar anlaşmayı düşünüyor.
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