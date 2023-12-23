https://sputniknews.com.tr/20231223/bati-basini-ukrayna-2024te-savunmaya-gecmek-zorunda-kalacak-1078832989.html
Batı basını: Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak
Batı basını: Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak
Neue Zürcher Zeitung, Ukrayna ordusunun başarısız karşı saldırısının ardından Kiev rejiminin 2024 stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:20+0300
2023-12-23T11:20+0300
2023-12-23T11:20+0300
ukrayna krizi
neue zürcher zeitung
isviçre
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
rusya
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
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Neue Zürcher Zeitung gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna'nın başarısız karşı saldırısı ve Rus birliklerinin ilerleyişinin ardından Kiev rejiminin 2024 stratejisini yeniden gözden geçirmek ve savunmaya geçmek zorunda kalacağı belirtildi.Makalede, “Şu anda yeni ve büyük ölçekli bir Ukrayna saldırısı için potansiyel yok. Birlikler tükendi ve yeterli cephane yok" ifadeleri kullanıldı.Kiev'in Ukrayna savunma endüstrisinin aktif olarak geliştiğine dair güvence vermesine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 500 bin kişinin seferberlik kapsamında hizmete çağrılması fikrini değerlendirmeye almasına rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında umutsuzluk ve yorgunluğun hüküm sürdüğü kaydedildi.Ukrayna'da stratejik yönelim sorunlarının çeşitli grupların çıkar rekabetine neden olduğuna dikkat çekilen makalede, Zelenskiy’in büyük olasılıkla siyasi nedenlerden dolayı büyük ölçekli zorunlu seferberlikten kaçınacağı ve generallerinin ise tam tersine, sadece yetkililerin çıkarlarına hizmet edecek verimsiz askeri eylemler gerçekleştirme konusunda pek hevesli olmadıkları vurgulandı.Makalede, Ukrayna'nın ABD'ye pratikte mutlak bağımlılığı ve Washington'un ek yardım konusunda fikir ayrılığı göz önüne alındığında, Zelenskiy’in 2024’te politikacılar ve ordu için mütevazı hedefler belirlemesi gerekeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html
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neue zürcher zeitung, isviçre, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri
neue zürcher zeitung, isviçre, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri
Batı basını: Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak
Neue Zürcher Zeitung, Ukrayna ordusunun başarısız karşı saldırısının ardından Kiev rejiminin 2024 stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını yazdı.
Neue Zürcher Zeitung gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna'nın başarısız karşı saldırısı ve Rus birliklerinin ilerleyişinin ardından Kiev rejiminin 2024 stratejisini yeniden gözden geçirmek ve savunmaya geçmek zorunda kalacağı belirtildi.
Makalede, “Şu anda yeni ve büyük ölçekli bir Ukrayna saldırısı için potansiyel yok. Birlikler tükendi ve yeterli cephane yok" ifadeleri kullanıldı.
Kiev'in Ukrayna savunma endüstrisinin aktif olarak geliştiğine dair güvence vermesine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 500 bin kişinin seferberlik kapsamında hizmete çağrılması fikrini değerlendirmeye almasına rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında umutsuzluk ve yorgunluğun hüküm sürdüğü kaydedildi.
Ukrayna'da stratejik yönelim sorunlarının çeşitli grupların çıkar rekabetine neden olduğuna dikkat çekilen makalede, Zelenskiy’in büyük olasılıkla siyasi nedenlerden dolayı büyük ölçekli zorunlu seferberlikten kaçınacağı ve generallerinin ise tam tersine, sadece yetkililerin çıkarlarına hizmet edecek verimsiz askeri eylemler gerçekleştirme konusunda pek hevesli olmadıkları vurgulandı.
Makalede, Ukrayna'nın ABD'ye pratikte mutlak bağımlılığı ve Washington'un ek yardım konusunda fikir ayrılığı göz önüne alındığında, Zelenskiy’in 2024’te politikacılar ve ordu için mütevazı hedefler belirlemesi gerekeceği kaydedildi.