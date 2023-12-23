https://sputniknews.com.tr/20231223/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-savunma-bakani-gallant-ile-telefonda-gorustu-1078833638.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:33+0300
2023-12-23T11:33+0300
2023-12-23T11:33+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
yoav galant
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
filistin
israil-filistin sorunu
abd dışişleri bakanlığı
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076951690_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34ebe7f66fe3fbde933905cd23f8fe86.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirlerin durumunu ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldıkları ifade edildi.Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik aktif çabaları da görüştü.Yapılan açıklamada Blinken'in Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için tedbirler alınmasının önemini vurguladığı belirtildi.İsrail'in sivil kayıplardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için 'somut adımları teşvik etmeye bağlılığının' altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/blinken-israilin-gazzede-sivilleri-koruma-niyeti-ve-sahadaki-durum-arasinda-fark-var-1078211437.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076951690_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4039d0582f55a762217e17258fdeb06b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antony blinken, yoav galant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi
antony blinken, yoav galant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirlerin durumunu ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldıkları ifade edildi.
Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik aktif çabaları da görüştü.
Yapılan açıklamada Blinken'in Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için tedbirler alınmasının önemini vurguladığı belirtildi.
İsrail'in sivil kayıplardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için 'somut adımları teşvik etmeye bağlılığının' altını çizdi.