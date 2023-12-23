https://sputniknews.com.tr/20231223/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-savunma-bakani-gallant-ile-telefonda-gorustu-1078833638.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

antony blinken

yoav galant

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

filistin

israil-filistin sorunu

abd dışişleri bakanlığı

gazze

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ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirlerin durumunu ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldıkları ifade edildi.Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik aktif çabaları da görüştü.Yapılan açıklamada Blinken'in Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için tedbirler alınmasının önemini vurguladığı belirtildi.İsrail'in sivil kayıplardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için 'somut adımları teşvik etmeye bağlılığının' altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/blinken-israilin-gazzede-sivilleri-koruma-niyeti-ve-sahadaki-durum-arasinda-fark-var-1078211437.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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