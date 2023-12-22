https://sputniknews.com.tr/20231222/yuzde-16ya-kadar-dusmustu-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-ne-seviyede--1078709035.html
Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?
Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?
İstanbul'da son aylarda barajların doluluk oranı endişe verecek şekilde düşmüştü. Son yağmurlardan sonra baraj seviyelerindeki su seviyesinde yükselme görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T07:58+0300
2023-12-22T07:58+0300
2023-12-22T08:04+0300
türkiye
baraj
istanbul
iski
doluluk
doluluk oranı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/05/1067828674_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d4919ef2af7651a3ee5ae85866fdd6fd.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı. 22 Aralık İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50'yi buldu. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları 22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda doluluk oranı şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20231222/kultur-ve-turizm-bakani-iptal-edilen-konserler-hakkinda-konustu-yuzde-1ine-bile-denk-geliyor-1078708898.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/05/1067828674_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d800564c6430bda1db13ce78c74ecf5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iski, istanbul, istanbul baraj oranı, istanbul baraj doluluk seviyeleri, baraj doluluk, baraj, 22 aralık istanbul baraj doluluk oranı
iski, istanbul, istanbul baraj oranı, istanbul baraj doluluk seviyeleri, baraj doluluk, baraj, 22 aralık istanbul baraj doluluk oranı
Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?
07:58 22.12.2023 (güncellendi: 08:04 22.12.2023)
İstanbul'da son aylarda barajların doluluk oranı endişe verecek şekilde düşmüştü. Son yağmurlardan sonra baraj seviyelerindeki su seviyesinde yükselme görüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı. 22 Aralık İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50'yi buldu.
En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.
22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları
22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda doluluk oranı şöyle sıralandı:
Büyükçekmece Barajı: %40,95
Istrancalar Barajı: %87,55