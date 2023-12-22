https://sputniknews.com.tr/20231222/yuzde-16ya-kadar-dusmustu-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-ne-seviyede--1078709035.html

Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?

Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?

İstanbul'da son aylarda barajların doluluk oranı endişe verecek şekilde düşmüştü. Son yağmurlardan sonra baraj seviyelerindeki su seviyesinde yükselme görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T07:58+0300

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doluluk oranı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı. 22 Aralık İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50'yi buldu. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları 22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda doluluk oranı şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20231222/kultur-ve-turizm-bakani-iptal-edilen-konserler-hakkinda-konustu-yuzde-1ine-bile-denk-geliyor-1078708898.html

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