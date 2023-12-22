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Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?
Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?
İstanbul'da son aylarda barajların doluluk oranı endişe verecek şekilde düşmüştü. Son yağmurlardan sonra baraj seviyelerindeki su seviyesinde yükselme görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı. 22 Aralık İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50'yi buldu. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları 22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda doluluk oranı şöyle sıralandı:
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Yüzde 16'ya kadar düşmüştü: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne seviyede?

07:58 22.12.2023 (güncellendi: 08:04 22.12.2023)
© İHAİstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA
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İstanbul'da son aylarda barajların doluluk oranı endişe verecek şekilde düşmüştü. Son yağmurlardan sonra baraj seviyelerindeki su seviyesinde yükselme görüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı. 22 Aralık İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50'yi buldu.
En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %68,36
Darlık Barajı: %61,46
Elmalı Barajı: %89,04
Terkos Barajı: %39,89
Alibey Barajı: %61,95
Büyükçekmece Barajı: %40,95
Sazlıdere Barajı: %31,8
Istrancalar Barajı: %87,55
Kazandere Barajı: %45,06
Pabuçdere Barajı: %25,83
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