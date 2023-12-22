https://sputniknews.com.tr/20231222/yeni-yila-eglenerek-girmek-de-zamlandi-yilbasini-evde-ve-disarida-kutlamanin-maliyeti-ne-oldu-1078729938.html

Yeni yıla eğlenerek girmek de zamlandı: Yılbaşını evde ve dışarıda kutlamanın maliyeti ne oldu?

Yeni yıla eğlenerek girmek de zamlandı: Yılbaşını evde ve dışarıda kutlamanın maliyeti ne oldu?

Enflasyon nedeniyle 4 kişilik bir ailenin yılbaşı kutlamasının maliyeti geçen yıla oranla yüzde 200 zamlandı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T15:05+0300

2023-12-22T15:05+0300

2023-12-22T15:05+0300

ekonomi

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fiyat

fahiş fiyat

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kutlama

alkol

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İstanbul’da yılbaşını evde kutlamak isteyen bir kişi geçen yıl kilogramını 100 liraya aldığı hindiyi yüzde 250 zamla 350 liraya alacak. Geçen yıl 369 liraya satılan rakı yüzde 60 artışla 589 liradan satışa sunulurken aynı şekilde geçen yıl 241 liraya satılan bir kilo antepfıstığını ise yüzde 74 zamla 420 liraya alabilecek. Alkol ve mezeler dahil edildiğinde geçen yıl 2 bin 500 liraya kurulan 4 kişilik bir masanın maliyeti en ucuz ürünlerle bile 4 bin 750 lirayı geçiyor.Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, yılbaşını dışarıda kutlamak isteyen 4 kişilik bir ailenin sabit mönü uygulayan bir restorana geçen yıl ortalama 3 bin-15 bin lira ödemesi gerekirken bu yıl yüzde 200’den fazla zamla ortalama 10-40 bin lira arasında ödemesi gerekiyor. Kadıköy’de geçen yıl yılbaşı akşamı için sabit mönüsü kişi başı bin 250 lira olan bir şarap evi, bu yıl 2 bin 250 lira talep ediyor.Taksim Çiçek Pasajı’nda geçen yıl 800 lira olan benzer bir sabit mönü ise bu yıl 1900 liraya çıktı. Bu fiyatlar lüks kategoriye geçtiğinde 5 yıldızlı otellerde 5 bin 800 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.İstanbul Ticaret Odası Restoranlar, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Komitesi Başkanı Ebru Koralı, şu ana kadar talebin yoğun olduğunu söylüyor. Yılbaşının sektör için de çok önemli olduğuna atıf yapan Koralı, şunları anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html

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