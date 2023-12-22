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Yatırımcılara kötü haber: Halka arzlarda ibre terse döndü, kayıplar yolda
Yatırımcılara kötü haber: Halka arzlarda ibre terse döndü, kayıplar yolda
Borsada son haftalarda yaşanan düşüşler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, milyonların heyecanla beklediği halka arzlarda da ibre tersine döndü... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:04+0300
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ekonomi
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yatırım alanı
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Borsa İstanbul'daki halka arzlarda bu ay bambaşka bit tablo ortaya çıktı. Aralık ayında Borsa İstanbul'da bir süre de olsa 'tavan tavan' gitmesi beklenen halka arz edilen 7 şirketten 5'inin hisse fiyatı, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının altında bulunuyor.Tavan beklerken taban oldularSözcü'de yer alan habere göre; Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisseleri dün açılışta yüzde 8'i aşan değer kaybıyla Borsa İstanbul'a merhaba derken, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının yüzde 18 altında işlem görüyordu.15 Aralık'ta gong sesi çalınan Mega Metal Sanayi ve Ticaret şirketi hisseleri de bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 14 kayıpla işlem görüyordu.Yine 14 Aralık'ta gong sesi çalınan Sur Tatil Evleri GYO'da ise fiyat, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 28 altında.8 Aralık'ta borsaya merhaba diyen Batı Ege GYO da bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 7 ekside.7 Aralık'ta gong sesi çalınan Çatalağzı Termik Santrali (Çates) Elektrik Üretim şirketinde de bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına kıyasla yüzde 20'lik kayıp var.Artıda olan hisseler de var14 Aralık'ta borsaya merhaba giren Kuzey Boru hisselerinde ise pozitif bir görünüm var. Bu sabah itibarıyla söz konusu hissede fiyat, halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 22 üzerinde hareket ediyor.6 Aralık'ta gong sesi çalınan Şeker Yatırım Menkul Değerler hissesi, aralık ayında halka arz edilip bu sabah itibarıyla artıda olan iki hisseden biri. Şeker Yatırım hissende bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 15 kazanç var.halka arz endeksinde yüzde 20'lik kayıpYüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamında hükümetin de teşvikiyle milyonlarca kişi, ilk günlerde 'tavan tavan' gideceği beklentisiyle halka arzlar için sıraya girdi.Ancak son dönemdeki tablo, hayal kırıklığına işaret ediyor.Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi Eylül zirvesine kıyasla yüzde 20'nin üzerinde kayıp yaşadı.
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halka arz, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı, borsa, borsa istanbul
halka arz, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı, borsa, borsa istanbul

Yatırımcılara kötü haber: Halka arzlarda ibre terse döndü, kayıplar yolda

13:04 22.12.2023 (güncellendi: 13:15 22.12.2023)
© AABorsa
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Borsada son haftalarda yaşanan düşüşler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, milyonların heyecanla beklediği halka arzlarda da ibre tersine döndü. Tavan fiyattan gidecek beklentisiyle girilen halka arzlarda bu ay, işler ters gitti. Bu ay 7 şirketin 5'inde fiyat, halk arz seviyesinin de altına düştü.
Borsa İstanbul'daki halka arzlarda bu ay bambaşka bit tablo ortaya çıktı. Aralık ayında Borsa İstanbul'da bir süre de olsa 'tavan tavan' gitmesi beklenen halka arz edilen 7 şirketten 5'inin hisse fiyatı, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının altında bulunuyor.

Tavan beklerken taban oldular

Sözcü'de yer alan habere göre; Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisseleri dün açılışta yüzde 8'i aşan değer kaybıyla Borsa İstanbul'a merhaba derken, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının yüzde 18 altında işlem görüyordu.
15 Aralık'ta gong sesi çalınan Mega Metal Sanayi ve Ticaret şirketi hisseleri de bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 14 kayıpla işlem görüyordu.
Yine 14 Aralık'ta gong sesi çalınan Sur Tatil Evleri GYO'da ise fiyat, bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 28 altında.
8 Aralık'ta borsaya merhaba diyen Batı Ege GYO da bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 7 ekside.
7 Aralık'ta gong sesi çalınan Çatalağzı Termik Santrali (Çates) Elektrik Üretim şirketinde de bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına kıyasla yüzde 20'lik kayıp var.

Artıda olan hisseler de var

14 Aralık'ta borsaya merhaba giren Kuzey Boru hisselerinde ise pozitif bir görünüm var. Bu sabah itibarıyla söz konusu hissede fiyat, halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 22 üzerinde hareket ediyor.
6 Aralık'ta gong sesi çalınan Şeker Yatırım Menkul Değerler hissesi, aralık ayında halka arz edilip bu sabah itibarıyla artıda olan iki hisseden biri. Şeker Yatırım hissende bu sabah itibarıyla halka arz fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 15 kazanç var.

halka arz endeksinde yüzde 20'lik kayıp

Yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamında hükümetin de teşvikiyle milyonlarca kişi, ilk günlerde 'tavan tavan' gideceği beklentisiyle halka arzlar için sıraya girdi.
Ancak son dönemdeki tablo, hayal kırıklığına işaret ediyor.
Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi Eylül zirvesine kıyasla yüzde 20'nin üzerinde kayıp yaşadı.
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