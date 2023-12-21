2024 kripto para tahminleri belli oldu: Analistlerden büyük sinyal

“Piyasa BTC halving nedeniyle güçlü bir ralli için pozisyon alırken, yükseliş trendinin eninde sonunda (belki de birkaç hafta sonra) devam edeceğinden eminiz. BTC’de halihazırda uzun vadeli işlem yapanlar için taktiksel bir oyun, yüksek forward ve volatiliteden faydalanarak bazı kapalı çağrıları satmak ve belki de ETF sonrası dip seviyelerde işlem yapmak olabilir. ETH de burada ilginç bir gecikmeli oyun olabilir çünkü piyasanın beklentisi hızla ETH spot ETF’ye dönebilir ve potansiyel olarak BTC’den ETH’ye geçişlere yol açabilir. Ayrıca ETH/BTC paritesinde 0.051 seviyesinde çok güçlü bir desteğe dayanıyoruz. Herhangi bir ETH spot ETF’sinin hala aylarca uzakta olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, yakın zamanda onaylanan BTC spot ETF sağlayıcılarının hemen bir ETH spot ETF’si için başvuruda bulunmasını engellemeyecektir. Bu tür bir manşet heyecanı, haklı olsun ya da olmasın ETH fiyatı için bazı spekülatif yükselişler yaratabilir. Son olarak, bu yıl için son piyasa güncellememiz olacak. Herkese Mutlu Noeller ve bu unutulmaz ve hareketli yılın keyifli bir şekilde sona ermesini diliyoruz.”