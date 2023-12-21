2024 kripto para tahminleri belli oldu: Analistlerden büyük sinyal

Türkiye
SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kahvenin yararları ve zararları neler?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231221/2024-kripto-para-tahminleri-belli-oldu-analistlerden-buyuk-sinyal-1078668476.html
2024 kripto para tahminleri belli oldu: Analistlerden büyük sinyal
2024 kripto para tahminleri belli oldu: Analistlerden büyük sinyal
Bitcoin fiyatı 43 bin 000 dolar üzerinde oyalanmaya devam ederken QCP analistleri kısa süre önce son piyasa değerlendirmesini yayınladı. Son BTC rallisinden... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T07:23+0300
2023-12-21T07:25+0300
ekonomi
kripto
kripto para
kripto para cüzdanı
kripto para madenciliği
blackrock
btc
bitcoin classic (btc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Önceki piyasa tahminlerinde Elliot dalga teorisine göre 32.000 dolar üzerinde kapanışların BTC için pek mümkün olmadığını söyleyen analistler yeni dip beklentisi yayınlamışlardı. Ancak bu ETF onayına dair artan iyimserlik ve 2024 coşkusunun gazabına uğradı.2024 kripto para tahminleriSon piyasa analizinde uzmanlar şunları yazdı:Cointürk'te yer alan makaleye göre, 'haberi sat' olayının bu sefer olmama ihtimali var çünkü ETF ile sürekli kurumsal talep likiditeyi artıracak. Spot ETF nedeniyle borsa arzlarında daralma ve kurumsal hacim destekli FOMO bekleniyor. Hacim beklenen düzeyde olur mu? Bunu kestirmek zor ama BlackRock gibi devler 20 trilyon dolar üzerinde varlık tutan devasa nitelikli yatırımcı kitlesine hitap ediyor. Yani parası olan insanlar ilk defa güvenli biçimde BTC alma imkanına sahip olacak ve bu “haberi sat” beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğratabilir.Ne yapılmalı?QCP analistleri piyasa yorumlarının devamında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231221/ozgur-demirtas-ile-nureddin-nebati-sosyal-medya-uzerinden-tartisti-demirtas-o-paylasimi-sildi-1078668081.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024 kripto para tahminleri
2024 kripto para tahminleri

2024 kripto para tahminleri belli oldu: Analistlerden büyük sinyal

07:23 21.12.2023 (güncellendi: 07:25 21.12.2023)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Bitcoin fiyatı 43 bin 000 dolar üzerinde oyalanmaya devam ederken QCP analistleri kısa süre önce son piyasa değerlendirmesini yayınladı. Son BTC rallisinden önce kesin düşüş görüşü paylaşan uzmanlar son çeyrekte kesinlikle başarısız tahminlerde bulundu.
Önceki piyasa tahminlerinde Elliot dalga teorisine göre 32.000 dolar üzerinde kapanışların BTC için pek mümkün olmadığını söyleyen analistler yeni dip beklentisi yayınlamışlardı. Ancak bu ETF onayına dair artan iyimserlik ve 2024 coşkusunun gazabına uğradı.

2024 kripto para tahminleri

Son piyasa analizinde uzmanlar şunları yazdı:
“BTC Spot ETF lansmanına 3 haftadan az bir süre kaldı. Piyasanın kapanışında 5 Ocak’ta ya da 2024’te 8-10 Ocak arasında duyurulabilir. 'Sadece nakit' ile 'ayni' arasındaki son sorun da çözülmüş durumda, zira neredeyse tüm ETF sağlayıcıları bir uzlaşma yolu bulmaktan vazgeçti ve SEC’in “sadece nakit” talebini kabul etti. Nihayet lansmana yaklaşırken, başlangıçta BTC Spot ETF’ye yönelik gerçek talebin piyasa beklentilerinin altında kalmasının muhtemel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu da Ocak ayının 2. haftasında klasik bir 'haberleri sat' senaryosu oluşturuyor. Bu nedenle, BTC için 48 bin -45 bin dolar direncinden sonra 36 bin dolara doğru geri çekilme bekliyoruz”.
Cointürk'te yer alan makaleye göre, 'haberi sat' olayının bu sefer olmama ihtimali var çünkü ETF ile sürekli kurumsal talep likiditeyi artıracak. Spot ETF nedeniyle borsa arzlarında daralma ve kurumsal hacim destekli FOMO bekleniyor. Hacim beklenen düzeyde olur mu? Bunu kestirmek zor ama BlackRock gibi devler 20 trilyon dolar üzerinde varlık tutan devasa nitelikli yatırımcı kitlesine hitap ediyor. Yani parası olan insanlar ilk defa güvenli biçimde BTC alma imkanına sahip olacak ve bu “haberi sat” beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğratabilir.

Ne yapılmalı?

QCP analistleri piyasa yorumlarının devamında şunları söyledi:
“Piyasa BTC halving nedeniyle güçlü bir ralli için pozisyon alırken, yükseliş trendinin eninde sonunda (belki de birkaç hafta sonra) devam edeceğinden eminiz. BTC’de halihazırda uzun vadeli işlem yapanlar için taktiksel bir oyun, yüksek forward ve volatiliteden faydalanarak bazı kapalı çağrıları satmak ve belki de ETF sonrası dip seviyelerde işlem yapmak olabilir. ETH de burada ilginç bir gecikmeli oyun olabilir çünkü piyasanın beklentisi hızla ETH spot ETF’ye dönebilir ve potansiyel olarak BTC’den ETH’ye geçişlere yol açabilir. Ayrıca ETH/BTC paritesinde 0.051 seviyesinde çok güçlü bir desteğe dayanıyoruz. Herhangi bir ETH spot ETF’sinin hala aylarca uzakta olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, yakın zamanda onaylanan BTC spot ETF sağlayıcılarının hemen bir ETH spot ETF’si için başvuruda bulunmasını engellemeyecektir. Bu tür bir manşet heyecanı, haklı olsun ya da olmasın ETH fiyatı için bazı spekülatif yükselişler yaratabilir. Son olarak, bu yıl için son piyasa güncellememiz olacak. Herkese Mutlu Noeller ve bu unutulmaz ve hareketli yılın keyifli bir şekilde sona ermesini diliyoruz.”
Turkuvaz medya grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
EKONOMİ
Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden tartıştı: Demirtaş o paylaşımı sildi
07:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала