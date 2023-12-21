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Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden tartıştı: Demirtaş o paylaşımı sildi
Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden tartıştı: Demirtaş o paylaşımı sildi
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir haber sayfasının eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamalarını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T07:08+0300
2023-12-21T07:25+0300
ekonomi
özgür demirtaş
nureddin nebati
yalan
iftira
paylaşım
kur korumalı mevduat (kkm)
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Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.Demirtaş, bir haber sayfasının 19 Mayıs 2023'te Nebati'ye ait olduğu öne sürülen "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik" sözlerini alıntılayarak kendi hesabından paylaştı. Demirtaş daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Nebati: Yazıklar olsunNureddin Nebati ise Demirtaş'ın gönderisine sert tepki gösterdi. Nebati "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı.Yazdıklarını sildiNebati'ye yanıt veren Özgür Demirtaş daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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özgür demirtaş nureddin nebati, demirtaş nebati tartışması
özgür demirtaş nureddin nebati, demirtaş nebati tartışması

Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden tartıştı: Demirtaş o paylaşımı sildi

07:08 21.12.2023 (güncellendi: 07:25 21.12.2023)
© Twitter Turkuvaz medya grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Turkuvaz medya grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Twitter
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir haber sayfasının eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamalarını kendi hesabından alıntılayarak tepki gösterdi. Paylaşıldığı şekilde bir açıklamasının olmadığını belirten Nebati Demirtaş'a " alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insan" dedi.
Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.
Demirtaş, bir haber sayfasının 19 Mayıs 2023'te Nebati'ye ait olduğu öne sürülen "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik" sözlerini alıntılayarak kendi hesabından paylaştı. Demirtaş daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz: Enflasyonu Patlattınız. Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı. Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu. Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz. Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız. Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz. Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız. Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız. Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ! Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

Nebati: Yazıklar olsun

Nureddin Nebati ise Demirtaş'ın gönderisine sert tepki gösterdi. Nebati "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı.

Yazdıklarını sildi

Nebati'ye yanıt veren Özgür Demirtaş daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayın Nureddin bey,
Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen. Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."
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