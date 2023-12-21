Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden tartıştı: Demirtaş o paylaşımı sildi

"Sayın Nureddin bey,

Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen. Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."