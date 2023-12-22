Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM'nin Can Atalay kararı
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/ukrayna-ulusal-yolsuzlugu-onleme-ajansi-eski-devlet-baskani-porosenko-macaristandan-para-aldi-1078713493.html
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan 987 bin dolar aldığını öne sürdü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:07+0300
2023-12-22T11:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
pyotr poroşenko
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
peter szijjarto
viktor orban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103911/53/1039115381_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_e0d50829510e94163137061afe80d80c.jpg
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Avrupa Dayanışması Partisi lideri Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'nın web sitesinde yayımlanan birleşik beyanlar kaydına göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başarısızlıkla sonuçlanan görüşmesinden önce Kasım ayında Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan yaklaşık 987 bin dolar fazla para aldığı belirtildi.Yayınlanan beyana göre Poroşenko'nun 24 ve 30 Kasım tarihlerinde Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan faiz ve tahvil itfası şeklinde toplam yaklaşık 987 bin dolar tutarında üç makbuz aldığı ifade edildi.Poroşenko, 1 Aralık'ta Ukrayna Sınır Muhafızları'nın Vladimir Zelenskiy'in ofisinin emriyle, elinde Rada Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalanmış ilgili belge olmasına rağmen ABD ve Polonya'ya yapacağı iş gezisine izin vermediklerini açıklamıştı. Daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Poroşenko'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yurtdışında görüşmek istediği bilgisini doğrulamıştı.Avrupa Dayanışması Partisi ise yaptığı açıklamada liderlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek üzere fon biriktirmek amacıyla menkul kıymetlere yatırım yaptığını açıkladı. Açıklamada şu cümleler yer aldı:Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan ve diğer ülkelerden alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/zelenskiy-eski-ukrayna-baskaninin-ukraynadan-ayrilmasina-izin-vermedi--1078028369.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103911/53/1039115381_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_197f6c3209fe6ef93adf4bd58602863a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, pyotr poroşenko, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, peter szijjarto, viktor orban
ukrayna, pyotr poroşenko, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, peter szijjarto, viktor orban

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı

11:07 22.12.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinPyotr Poroşenko
Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan 987 bin dolar aldığını öne sürdü.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Avrupa Dayanışması Partisi lideri Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'nın web sitesinde yayımlanan birleşik beyanlar kaydına göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başarısızlıkla sonuçlanan görüşmesinden önce Kasım ayında Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan yaklaşık 987 bin dolar fazla para aldığı belirtildi.
Yayınlanan beyana göre Poroşenko'nun 24 ve 30 Kasım tarihlerinde Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan faiz ve tahvil itfası şeklinde toplam yaklaşık 987 bin dolar tutarında üç makbuz aldığı ifade edildi.
Poroşenko, 1 Aralık'ta Ukrayna Sınır Muhafızları'nın Vladimir Zelenskiy'in ofisinin emriyle, elinde Rada Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalanmış ilgili belge olmasına rağmen ABD ve Polonya'ya yapacağı iş gezisine izin vermediklerini açıklamıştı. Daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Poroşenko'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yurtdışında görüşmek istediği bilgisini doğrulamıştı.
Avrupa Dayanışması Partisi ise yaptığı açıklamada liderlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek üzere fon biriktirmek amacıyla menkul kıymetlere yatırım yaptığını açıkladı. Açıklamada şu cümleler yer aldı:
Yüzde 90'dan fazlası Ukrayna'da, Ukrayna menkul kıymetlerine yatırılıyor. Poroşenko bu şekilde Ukrayna bütçesine kredi veriyor. Kaynakların kullanım verimliliğini arttırmak için Ukrayna'da ve yurtdışında devlet ve şirket menkul kıymetlerinin satın alınmasıyla ilgilenen bağımsız profesyonel danışmanlar görevlendirildi.
Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan ve diğer ülkelerden alındığı kaydedildi.
Президент Украины Петр Порошенко приехал на встречу лидеров стран нормандской четверки в Берлин - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy eski Ukrayna Başkanı'nın Ukrayna'dan ayrılmasına izin vermedi
3 Aralık, 13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала