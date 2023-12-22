https://sputniknews.com.tr/20231222/ukrayna-ulusal-yolsuzlugu-onleme-ajansi-eski-devlet-baskani-porosenko-macaristandan-para-aldi-1078713493.html
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan 987 bin dolar aldığını öne sürdü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:07+0300
2023-12-22T11:07+0300
2023-12-22T11:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
pyotr poroşenko
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
peter szijjarto
viktor orban
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Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Avrupa Dayanışması Partisi lideri Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'nın web sitesinde yayımlanan birleşik beyanlar kaydına göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başarısızlıkla sonuçlanan görüşmesinden önce Kasım ayında Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan yaklaşık 987 bin dolar fazla para aldığı belirtildi.Yayınlanan beyana göre Poroşenko'nun 24 ve 30 Kasım tarihlerinde Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan faiz ve tahvil itfası şeklinde toplam yaklaşık 987 bin dolar tutarında üç makbuz aldığı ifade edildi.Poroşenko, 1 Aralık'ta Ukrayna Sınır Muhafızları'nın Vladimir Zelenskiy'in ofisinin emriyle, elinde Rada Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalanmış ilgili belge olmasına rağmen ABD ve Polonya'ya yapacağı iş gezisine izin vermediklerini açıklamıştı. Daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Poroşenko'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yurtdışında görüşmek istediği bilgisini doğrulamıştı.Avrupa Dayanışması Partisi ise yaptığı açıklamada liderlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek üzere fon biriktirmek amacıyla menkul kıymetlere yatırım yaptığını açıkladı. Açıklamada şu cümleler yer aldı:Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan ve diğer ülkelerden alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/zelenskiy-eski-ukrayna-baskaninin-ukraynadan-ayrilmasina-izin-vermedi--1078028369.html
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ukrayna, pyotr poroşenko, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, peter szijjarto, viktor orban
ukrayna, pyotr poroşenko, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, peter szijjarto, viktor orban
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı: Eski Devlet Başkanı Poroşenko Macaristan'dan para aldı
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan 987 bin dolar aldığını öne sürdü.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Avrupa Dayanışması Partisi lideri Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'nın web sitesinde yayımlanan birleşik beyanlar kaydına göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başarısızlıkla sonuçlanan görüşmesinden önce Kasım ayında Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan yaklaşık 987 bin dolar fazla para aldığı belirtildi.
Yayınlanan beyana göre Poroşenko'nun 24 ve 30 Kasım tarihlerinde Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan faiz ve tahvil itfası şeklinde toplam yaklaşık 987 bin dolar tutarında üç makbuz aldığı ifade edildi.
Poroşenko, 1 Aralık'ta Ukrayna Sınır Muhafızları'nın Vladimir Zelenskiy'in ofisinin emriyle, elinde Rada Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalanmış ilgili belge olmasına rağmen ABD ve Polonya'ya yapacağı iş gezisine izin vermediklerini açıklamıştı. Daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Poroşenko'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yurtdışında görüşmek istediği bilgisini doğrulamıştı.
Avrupa Dayanışması Partisi ise yaptığı açıklamada liderlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek üzere fon biriktirmek amacıyla menkul kıymetlere yatırım yaptığını açıkladı. Açıklamada şu cümleler yer aldı:
Yüzde 90'dan fazlası Ukrayna'da, Ukrayna menkul kıymetlerine yatırılıyor. Poroşenko bu şekilde Ukrayna bütçesine kredi veriyor. Kaynakların kullanım verimliliğini arttırmak için Ukrayna'da ve yurtdışında devlet ve şirket menkul kıymetlerinin satın alınmasıyla ilgilenen bağımsız profesyonel danışmanlar görevlendirildi.
Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan ve diğer ülkelerden alındığı kaydedildi.