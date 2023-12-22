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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/ukrayna-almanlari-noel-alisverisinden-mahrum-birakti-1078711337.html
Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı
Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Genth, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların tüketicileri az harcamaya zorladığını söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'de daha az harcama yapmaya zorladığını söyledi.Genth, Alman tüketicilerin tatil öncesi alışverişe çok kötü bir başlangıç yaptığını ve bunun sadece perakende değil online alışverişte de görüldüğünü söyleyerek belirsizlik, artan fiyatlar ve alışveriş yapanların tasarruf etmesi nedeniyle satışların yüzde beş ila altı oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.Genth, "Özetlemek gerekirse, beklentilerimiz maalesef karşılanmadı ve olumsuz sonuçlar ortaya çıktı" dedi.Daha önce Alman politikacı Sarah Wagenknecht, Rusya'ya yönelik yaptırımların en çok Almanya'ya zarar verdiğini söylemişti. Wagenknecht'e göre başka hiçbir hükümet Rusya karşıtı yaptırımları Alman hükümeti kadar kendine zarar verecek şekilde uygulamıyor. Wagenknecht, Almanların yüksek elektrik ve ısınma fiyatları nedeniyle sorunlar yaşadığıı da dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/seks-iscileri-almanya-basbakani-scholzu-geneleve-davet-etti-1077524836.html
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almanya, noel, noel, alışveriş, ukrayna, gazze şeridi

Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı

09:54 22.12.2023
© DHANoel Baba kostümünün fiyatı arttı
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© DHA
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Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Genth, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların tüketicileri az harcamaya zorladığını söyledi.
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'de daha az harcama yapmaya zorladığını söyledi.

Rakamlar yalan söylemez ve Almanya Perakendeciler Birliği'ne göre rakamlar şu anda Alman tüketiciler arasında sadece ılımlı bir Noel harcaması olduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri arasında Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar ve siyasi kararlar yer alıyor.

Genth, Alman tüketicilerin tatil öncesi alışverişe çok kötü bir başlangıç yaptığını ve bunun sadece perakende değil online alışverişte de görüldüğünü söyleyerek belirsizlik, artan fiyatlar ve alışveriş yapanların tasarruf etmesi nedeniyle satışların yüzde beş ila altı oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.
Genth, "Özetlemek gerekirse, beklentilerimiz maalesef karşılanmadı ve olumsuz sonuçlar ortaya çıktı" dedi.
Daha önce Alman politikacı Sarah Wagenknecht, Rusya'ya yönelik yaptırımların en çok Almanya'ya zarar verdiğini söylemişti. Wagenknecht'e göre başka hiçbir hükümet Rusya karşıtı yaptırımları Alman hükümeti kadar kendine zarar verecek şekilde uygulamıyor. Wagenknecht, Almanların yüksek elektrik ve ısınma fiyatları nedeniyle sorunlar yaşadığıı da dile getirmişti.
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