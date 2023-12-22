https://sputniknews.com.tr/20231222/ukrayna-almanlari-noel-alisverisinden-mahrum-birakti-1078711337.html

Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı

Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı

Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Genth, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların tüketicileri az harcamaya zorladığını söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T09:54+0300

2023-12-22T09:54+0300

2023-12-22T09:54+0300

ukrayna krizi

almanya

noel

noel

alışveriş

ukrayna

gazze şeridi

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Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'de daha az harcama yapmaya zorladığını söyledi.Genth, Alman tüketicilerin tatil öncesi alışverişe çok kötü bir başlangıç yaptığını ve bunun sadece perakende değil online alışverişte de görüldüğünü söyleyerek belirsizlik, artan fiyatlar ve alışveriş yapanların tasarruf etmesi nedeniyle satışların yüzde beş ila altı oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.Genth, "Özetlemek gerekirse, beklentilerimiz maalesef karşılanmadı ve olumsuz sonuçlar ortaya çıktı" dedi.Daha önce Alman politikacı Sarah Wagenknecht, Rusya'ya yönelik yaptırımların en çok Almanya'ya zarar verdiğini söylemişti. Wagenknecht'e göre başka hiçbir hükümet Rusya karşıtı yaptırımları Alman hükümeti kadar kendine zarar verecek şekilde uygulamıyor. Wagenknecht, Almanların yüksek elektrik ve ısınma fiyatları nedeniyle sorunlar yaşadığıı da dile getirmişti.

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almanya, noel, noel, alışveriş, ukrayna, gazze şeridi