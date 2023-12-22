https://sputniknews.com.tr/20231222/ukrayna-almanlari-noel-alisverisinden-mahrum-birakti-1078711337.html
Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı
Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Genth, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların tüketicileri az harcamaya zorladığını söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:54+0300
2023-12-22T09:54+0300
2023-12-22T09:54+0300
ukrayna krizi
almanya
noel
noel
alışveriş
ukrayna
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064443704_0:29:1201:704_1920x0_80_0_0_92b34077e5c3f52effaf6aa3b9fa85db.jpg
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'de daha az harcama yapmaya zorladığını söyledi.Genth, Alman tüketicilerin tatil öncesi alışverişe çok kötü bir başlangıç yaptığını ve bunun sadece perakende değil online alışverişte de görüldüğünü söyleyerek belirsizlik, artan fiyatlar ve alışveriş yapanların tasarruf etmesi nedeniyle satışların yüzde beş ila altı oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.Genth, "Özetlemek gerekirse, beklentilerimiz maalesef karşılanmadı ve olumsuz sonuçlar ortaya çıktı" dedi.Daha önce Alman politikacı Sarah Wagenknecht, Rusya'ya yönelik yaptırımların en çok Almanya'ya zarar verdiğini söylemişti. Wagenknecht'e göre başka hiçbir hükümet Rusya karşıtı yaptırımları Alman hükümeti kadar kendine zarar verecek şekilde uygulamıyor. Wagenknecht, Almanların yüksek elektrik ve ısınma fiyatları nedeniyle sorunlar yaşadığıı da dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/seks-iscileri-almanya-basbakani-scholzu-geneleve-davet-etti-1077524836.html
almanya
ukrayna
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064443704_112:0:1087:731_1920x0_80_0_0_6e60348911d71eaf87cd16ede002dcb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, noel, noel, alışveriş, ukrayna, gazze şeridi
almanya, noel, noel, alışveriş, ukrayna, gazze şeridi
Ukrayna, Almanları Noel alışverişinden mahrum bıraktı
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Genth, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların tüketicileri az harcamaya zorladığını söyledi.
Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'de daha az harcama yapmaya zorladığını söyledi.
Rakamlar yalan söylemez ve Almanya Perakendeciler Birliği'ne göre rakamlar şu anda Alman tüketiciler arasında sadece ılımlı bir Noel harcaması olduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri arasında Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar ve siyasi kararlar yer alıyor.
Genth, Alman tüketicilerin tatil öncesi alışverişe çok kötü bir başlangıç yaptığını ve bunun sadece perakende değil online alışverişte de görüldüğünü söyleyerek belirsizlik, artan fiyatlar ve alışveriş yapanların tasarruf etmesi nedeniyle satışların yüzde beş ila altı oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.
Genth, "Özetlemek gerekirse, beklentilerimiz maalesef karşılanmadı ve olumsuz sonuçlar ortaya çıktı" dedi.
Daha önce Alman politikacı Sarah Wagenknecht, Rusya'ya yönelik yaptırımların en çok Almanya'ya zarar verdiğini söylemişti. Wagenknecht'e göre başka hiçbir hükümet Rusya karşıtı yaptırımları Alman hükümeti kadar kendine zarar verecek şekilde uygulamıyor. Wagenknecht, Almanların yüksek elektrik ve ısınma fiyatları nedeniyle sorunlar yaşadığıı da dile getirmişti.