https://sputniknews.com.tr/20231118/seks-iscileri-almanya-basbakani-scholzu-geneleve-davet-etti-1077524836.html
Seks işçileri Almanya Başbakanı Scholz'u geneleve davet etti
Seks işçileri Almanya Başbakanı Scholz'u geneleve davet etti
Şansölye Scholz fuhuş sektöründeki sorunları çözmek üzere bir geneleve davet edildi. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T10:05+0300
2023-11-18T10:05+0300
2023-11-18T10:06+0300
dünya
olaf scholz
seks işçileri
almanya
fuhuş
feminizm
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Alman Seks İşçileri Birliği, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u fuhuş sorunlarına birlikte çözüm bulmak üzere bir geneleve davet etti.Scholz daha önce Federal Meclis'teki bir tartışmada fuhuşun azaltılması gerektiğini, para ile seks yapmanın 'normal bir durum olarak görülmemesi gerektiğini' ve kadınların bedenlerini erkeklere satma ihtimalinin bir feminist olarak kendisini her zaman kızdırdığını söylemişti. Alman Seks İşçileri Birliği internet sitesinde Scholz'a hitaben yapılan açıklamada, "Size uzmanlığımızı sunmak ve sizi Berlin'deki bir genelevi gezmeye ve tartışmaya davet etmek istiyoruz" denildi. Sendika, insan kaçakçılığı, cinsel istismar ve sömürünün kabul edilemezliği konusunda Şansölye'nin tutumunu paylaştığını ancak çalışanlarının iddia edildiği gibi bunu yapmadığını, gerçekte 'iyi ve değerli hizmetler sunduğunu' belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html
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olaf scholz, seks işçileri, almanya, fuhuş, feminizm
olaf scholz, seks işçileri, almanya, fuhuş, feminizm
Seks işçileri Almanya Başbakanı Scholz'u geneleve davet etti
10:05 18.11.2023 (güncellendi: 10:06 18.11.2023)
Şansölye Scholz fuhuş sektöründeki sorunları çözmek üzere bir geneleve davet edildi.
Alman Seks İşçileri Birliği, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u fuhuş sorunlarına birlikte çözüm bulmak üzere bir geneleve davet etti.
Scholz daha önce Federal Meclis'teki bir tartışmada fuhuşun azaltılması gerektiğini, para ile seks yapmanın 'normal bir durum olarak görülmemesi gerektiğini' ve kadınların bedenlerini erkeklere satma ihtimalinin bir feminist olarak kendisini her zaman kızdırdığını söylemişti.
Alman Seks İşçileri Birliği internet sitesinde Scholz'a hitaben yapılan açıklamada, "Size uzmanlığımızı sunmak ve sizi Berlin'deki bir genelevi gezmeye ve tartışmaya davet etmek istiyoruz" denildi. Sendika, insan kaçakçılığı, cinsel istismar ve sömürünün kabul edilemezliği konusunda Şansölye'nin tutumunu paylaştığını ancak çalışanlarının iddia edildiği gibi bunu yapmadığını, gerçekte 'iyi ve değerli hizmetler sunduğunu' belirtti.