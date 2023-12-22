https://sputniknews.com.tr/20231222/tamer-karadagli-ve-tan-sagturk-tbmmde-butce-gorusmelerini-izledi-1078713296.html

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi

Bu yıl, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk, TBMM’ye gelerek Kültür ve... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T10:41+0300

2023-12-22T10:41+0300

2023-12-22T10:41+0300

politika

tbmm

kültür ve turizm bakanlığı

tan sağtürk

tamer karadağlı

meclis

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230915/resmi-gazetede-yayimlandi-tan-sagturk-devlet-opera-ve-balesi-genel-muduru-olarak-atandi-1075488096.html

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tbmm, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı, meclis