https://sputniknews.com.tr/20231222/tamer-karadagli-ve-tan-sagturk-tbmmde-butce-gorusmelerini-izledi-1078713296.html
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi
Bu yıl, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk, TBMM’ye gelerek Kültür ve... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T10:41+0300
2023-12-22T10:41+0300
2023-12-22T10:41+0300
politika
tbmm
kültür ve turizm bakanlığı
tan sağtürk
tamer karadağlı
meclis
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/resmi-gazetede-yayimlandi-tan-sagturk-devlet-opera-ve-balesi-genel-muduru-olarak-atandi-1075488096.html
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tbmm, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı, meclis
tbmm, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı, meclis
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi
Bu yıl, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk, TBMM’ye gelerek Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katıldı.