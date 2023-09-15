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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T06:33+0300
2023-09-15T06:34+0300
yaşam
bale
devlet opera ve balesi
tan sağtürk
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.Son olarak oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.Tan Sağtürk kimdir?Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 yaşındayken balet olmaya karar verdi. İlköğretimden sonra Orta ve Lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarında tamamladı.Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.Eğitimine Fransa'da devam etti. Ardından Fransız Genç Balesi'nde 1990 – 1991 yılları arasında bir yıl çalıştıktan sonra Fransız Devlet Balesi'ne geçti. 1991 – 1997 yılları arasında orada çalıştı. Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk yabancı, Tan Sağtürk oldu. Fransız vatandaşı da olmuştur. Fransa'da 2500 temsil yapan Tan Sağtürk, oradan ayrılarak 1997 Eylül ayı sonunda İstanbul'a geldi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir sene baş balet olarak çalıştı. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel adlı klasik eserler ile Ara Danslar –Ara Nağmeler ve Emrivaki adlı Modern Balelerde Başrol oynayarak Türk seyircisiyle buluşmuştur.1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerindeTürkan Şoray ve Şener Şen, Yasemin Çonka gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı. Birçok TV projesinde juri olarak görev aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/resmi-gazetede-yayimlandi-7-universiteye-rektor-atandi-1075486608.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı

06:33 15.09.2023 (güncellendi: 06:34 15.09.2023)
© AATan Sağtürk
Tan Sağtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.
Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.
Son olarak oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Tan Sağtürk kimdir?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 yaşındayken balet olmaya karar verdi. İlköğretimden sonra Orta ve Lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarında tamamladı.
Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.
Eğitimine Fransa'da devam etti. Ardından Fransız Genç Balesi'nde 1990 – 1991 yılları arasında bir yıl çalıştıktan sonra Fransız Devlet Balesi'ne geçti. 1991 – 1997 yılları arasında orada çalıştı. Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk yabancı, Tan Sağtürk oldu. Fransız vatandaşı da olmuştur. Fransa'da 2500 temsil yapan Tan Sağtürk, oradan ayrılarak 1997 Eylül ayı sonunda İstanbul'a geldi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir sene baş balet olarak çalıştı. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel adlı klasik eserler ile Ara Danslar –Ara Nağmeler ve Emrivaki adlı Modern Balelerde Başrol oynayarak Türk seyircisiyle buluşmuştur.
1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerindeTürkan Şoray ve Şener Şen, Yasemin Çonka gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı. Birçok TV projesinde juri olarak görev aldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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