https://sputniknews.com.tr/20231222/super-ligin-en-degerli-11-listesi-guncellendi-hangi-takimdan-ne-kadar-futbolcu-var-1078735828.html

Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?

Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?

Süper Lig'de top koşturan futbolculardan kurulu en değerli 11 güncellendi. Peki kadroda hangi takımdan kaç futbolcu yer aldı? 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T17:27+0300

2023-12-22T17:27+0300

2023-12-22T17:27+0300

spor

süper lig

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

sacha boey

mauro icardi

sebastian szymanski

tete

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Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni listede Galatasaray'dan altı, Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı.Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html

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süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sacha boey, mauro icardi, sebastian szymanski, tete, ferdi kadıoğlu, fred, gedson fernandes, wilfried zaha, davinson sanchez, victor nelsson, dominik livakovic