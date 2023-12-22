https://sputniknews.com.tr/20231222/super-ligin-en-degerli-11-listesi-guncellendi-hangi-takimdan-ne-kadar-futbolcu-var-1078735828.html
Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?
Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?
Süper Lig'de top koşturan futbolculardan kurulu en değerli 11 güncellendi. Peki kadroda hangi takımdan kaç futbolcu yer aldı? 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T17:27+0300
2023-12-22T17:27+0300
2023-12-22T17:27+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
sacha boey
mauro icardi
sebastian szymanski
tete
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Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni listede Galatasaray'dan altı, Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı.Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şu isimlerden oluştu:
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html
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süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sacha boey, mauro icardi, sebastian szymanski, tete, ferdi kadıoğlu, fred, gedson fernandes, wilfried zaha, davinson sanchez, victor nelsson, dominik livakovic
süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sacha boey, mauro icardi, sebastian szymanski, tete, ferdi kadıoğlu, fred, gedson fernandes, wilfried zaha, davinson sanchez, victor nelsson, dominik livakovic
Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?
Süper Lig'de top koşturan futbolculardan kurulu en değerli 11 güncellendi. Peki kadroda hangi takımdan kaç futbolcu yer aldı?