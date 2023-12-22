Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dünya çapında 200'den fazla dev şirkete ve markaya yapa zeka destekli İK hizmeti sunan Türk girişimi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
EMD Başkanı Türker: Beyin göçünden sonra sermaye göçü başladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:04
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231222/super-ligin-en-degerli-11-listesi-guncellendi-hangi-takimdan-ne-kadar-futbolcu-var-1078735828.html
Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?
Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?
Süper Lig'de top koşturan futbolculardan kurulu en değerli 11 güncellendi. Peki kadroda hangi takımdan kaç futbolcu yer aldı? 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T17:27+0300
2023-12-22T17:27+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
sacha boey
mauro icardi
sebastian szymanski
tete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059540451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39db9d75dd2aefa4b57bc088bf74dfee.jpg
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni listede Galatasaray'dan altı, Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı.Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şu isimlerden oluştu:
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html
tete
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059540451_116:0:764:486_1920x0_80_0_0_8afc4f5926a1e006a990ff38fd4d9c53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sacha boey, mauro icardi, sebastian szymanski, tete, ferdi kadıoğlu, fred, gedson fernandes, wilfried zaha, davinson sanchez, victor nelsson, dominik livakovic
süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sacha boey, mauro icardi, sebastian szymanski, tete, ferdi kadıoğlu, fred, gedson fernandes, wilfried zaha, davinson sanchez, victor nelsson, dominik livakovic

Süper Lig'in en değerli 11 listesi güncellendi: Hangi takımdan ne kadar futbolcu var?

17:27 22.12.2023
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
Abone ol
Süper Lig'de top koşturan futbolculardan kurulu en değerli 11 güncellendi. Peki kadroda hangi takımdan kaç futbolcu yer aldı?
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni listede Galatasaray'dan altı, Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı.
Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şu isimlerden oluştu:
1.
Sacha Boey: 22 milyon euro (Galatasaray)
2.
Mauro Icardi: 20 milyon euro (Galatasaray)
3.
Sebastian Szymanski: 20 milyon euro (Fenerbahçe)
4.
Tete: 20 milyon euro (Galatasaray)
5.
Ferdi Kadıoğlu: 20 milyon euro (Fenerbahçe)
6.
Fred: 19 milyon euro (Fenerbahçe)
7.
Gedson Fernandes: 17 milyon euro (Beşiktaş)
8.
Wilfried Zaha: 17 milyon euro (Galatasaray)
9.
Davinson Sanchez: 16 milyon euro (Galatasaray)
10.
Victor Nelsson: 15 milyon euro (Galatasaray)
11.
Dominik Livakovic: 12 milyon euro (Fenerbahçe)
Galatasaray-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала