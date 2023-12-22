https://sputniknews.com.tr/20231222/sigaranin-zararlarinin-konusuldugu-panelde-ilginc-tablo-verilen-arada-herkes-sigara-icmeye-cikti-1078715704.html
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı
Kırklareli'nde sigaranın zararlarının anlatıldığı panele verilen arada çok sayıda katılımcının sigara içtiği görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:21+0300
2023-12-22T11:21+0300
2023-12-22T11:21+0300
yaşam
sigara
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seminer
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sağlığa zararlı
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Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-gecen-senenin-sampiyonu-bir-kez-daha-ilk-sirayi-kapti-1078673337.html
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, seminer, zarar, sağlığa zararlı
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, seminer, zarar, sağlığa zararlı
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı
Kırklareli'nde sigaranın zararlarının anlatıldığı panele verilen arada çok sayıda katılımcının sigara içtiği görüldü.
Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.