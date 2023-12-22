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https://sputniknews.com.tr/20231222/sigaranin-zararlarinin-konusuldugu-panelde-ilginc-tablo-verilen-arada-herkes-sigara-icmeye-cikti-1078715704.html
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı
Kırklareli'nde sigaranın zararlarının anlatıldığı panele verilen arada çok sayıda katılımcının sigara içtiği görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
sigara içmek
elektronik sigara
seminer
zarar
sağlığa zararlı
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Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, seminer, zarar, sağlığa zararlı
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Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı

11:21 22.12.2023
© AA / Özgün TiranSigaranın zararlarının konuşulduğu panelde, katılımcıların çoğu verilen arada sigara içmeye çıktı
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde, katılımcıların çoğu verilen arada sigara içmeye çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Özgün Tiran
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Kırklareli'nde sigaranın zararlarının anlatıldığı panele verilen arada çok sayıda katılımcının sigara içtiği görüldü.
Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.
Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.

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