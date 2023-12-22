https://sputniknews.com.tr/20231222/sigaranin-zararlarinin-konusuldugu-panelde-ilginc-tablo-verilen-arada-herkes-sigara-icmeye-cikti-1078715704.html

Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı

Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde ilginç tablo: Verilen arada herkes sigara içmeye çıktı

Kırklareli'nde sigaranın zararlarının anlatıldığı panele verilen arada çok sayıda katılımcının sigara içtiği görüldü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.

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