https://sputniknews.com.tr/20231221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-gecen-senenin-sampiyonu-bir-kez-daha-ilk-sirayi-kapti-1078673337.html
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T10:48+0300
2023-12-21T10:48+0300
2023-12-21T10:48+0300
yaşam
zeki
şehir
türkiye
eskişehir
istanbul
izmir
ankara
test
iq
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1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/acun-ilicadan-adnan-oktar-itirafi-nasil-muridi-oldu-1078669324.html
eskişehir
istanbul
izmir
ankara
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zeki, şehir, türkiye, eskişehir, istanbul, izmir, ankara, test, iq, iq testi
zeki, şehir, türkiye, eskişehir, istanbul, izmir, ankara, test, iq, iq testi
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.
1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
1
Eskişehir
105.20
2
Ankara
104.91
3
İzmir
104.51
4
Muğla
104.12
5
Çanakkale
104.02
6
İstanbul
104.02
7
Kocaeli
103.85
8
Balıkesir
103.59
9
Bursa
103.47
10
Kırklareli
103.38
11
Trabzon
103.37
12
Antalya
103.29
13
Tekirdağ
102.82
14
Zonguldak
102.68
15
Yalova
102.58
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
16
Karaman
102.52
17
Uşak
102.37
18
Konya
102.36
19
Rize
102.32
20
Denizli
102.14
21
Bartın
102.13
22
Sakarya
101.78
23
Kırşehir
101.74
24
Kütahya
101.65
25
Kayseri
101.42
26
Edirne
101.28
27
Tunceli
101.17
28
Bolu
100.99
29
Çorum
100.95
30
Samsun
100.87
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
31
Karabük
100.85
32
Mersin
100.71
33
Giresun
100.56
34
Kırıkkale
100.46
35
Osmaniye
100.39
36
Aydın
100.34
37
Sinop
100.29
38
Gümüşhane
100.24
39
Afyonkarahisar
100.17
40
Burdur
100.15
41
Sivas
100.09
42
Isparta
100.06
43
Nevşehir
100.01
44
Kastamonu
99.98
45
Malatya
99.75
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
46
Aksaray
99.63
47
Niğde
99.60
48
Ordu
99.58
49
Gaziantep
99.40
50
Mardin
99.32
51
Kahramanmaraş
99.28
52
Diyarbakır
99.19
53
Kilis
99.14
54
Tokat
99.09
55
Manisa
99.06
56
Erzurum
98.97
57
Adana
98.76
58
Batman
98.75
59
Elazığ
98.46
60
Şırnak
98.43
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
61
Bayburt
98.29
62
Şanlıurfa
98.07
63
Yozgat
98.05
64
Van
97.74
65
Muş
97.73
66
Çankırı
97.53
67
Hatay
97.36
68
Ardahan
97.33
69
Adıyaman
97.29
70
Bilecik
97.14
71
Erzincan
96.97
72
Amasya
96.88
73
Iğdır
96.69
74
Düzce
96.26
75
Ağrı
96.06
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
76
Bitlis
95.96
77
Kars
95.84
78
Artvin
95.36
79
Hakkari
95.16
80
Siirt
94.52
81
Bingöl
94.19