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Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/acun-ilicadan-adnan-oktar-itirafi-nasil-muridi-oldu-1078669324.html
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zeki, şehir, türkiye, eskişehir, istanbul, izmir, ankara, test, iq, iq testi
zeki, şehir, türkiye, eskişehir, istanbul, izmir, ankara, test, iq, iq testi

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı

10:48 21.12.2023
© AAyapay zeka (AI) illüstrasyonu
yapay zeka (AI) illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.
1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

1

Eskişehir

105.20

2

Ankara

104.91

3

İzmir

104.51

4

Muğla

104.12

5

Çanakkale

104.02

6

İstanbul

104.02

7

Kocaeli

103.85

8

Balıkesir

103.59

9

Bursa

103.47

10

Kırklareli

103.38

11

Trabzon

103.37

12

Antalya

103.29

13

Tekirdağ

102.82

14

Zonguldak

102.68

15

Yalova

102.58

Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

16

Karaman

102.52

17

Uşak

102.37

18

Konya

102.36

19

Rize

102.32

20

Denizli

102.14

21

Bartın

102.13

22

Sakarya

101.78

23

Kırşehir

101.74

24

Kütahya

101.65

25

Kayseri

101.42

26

Edirne

101.28

27

Tunceli

101.17

28

Bolu

100.99

29

Çorum

100.95

30

Samsun

100.87

Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

31

Karabük

100.85

32

Mersin

100.71

33

Giresun

100.56

34

Kırıkkale

100.46

35

Osmaniye

100.39

36

Aydın

100.34

37

Sinop

100.29

38

Gümüşhane

100.24

39

Afyonkarahisar

100.17

40

Burdur

100.15

41

Sivas

100.09

42

Isparta

100.06

43

Nevşehir

100.01

44

Kastamonu

99.98

45

Malatya

99.75

Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

46

Aksaray

99.63

47

Niğde

99.60

48

Ordu

99.58

49

Gaziantep

99.40

50

Mardin

99.32

51

Kahramanmaraş

99.28

52

Diyarbakır

99.19

53

Kilis

99.14

54

Tokat

99.09

55

Manisa

99.06

56

Erzurum

98.97

57

Adana

98.76

58

Batman

98.75

59

Elazığ

98.46

60

Şırnak

98.43

Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

61

Bayburt

98.29

62

Şanlıurfa

98.07

63

Yozgat

98.05

64

Van

97.74

65

Muş

97.73

66

Çankırı

97.53

67

Hatay

97.36

68

Ardahan

97.33

69

Adıyaman

97.29

70

Bilecik

97.14

71

Erzincan

96.97

72

Amasya

96.88

73

Iğdır

96.69

74

Düzce

96.26

75

Ağrı

96.06

Türkiye’nin en zeki şehirler listesi

76

Bitlis

95.96

77

Kars

95.84

78

Artvin

95.36

79

Hakkari

95.16

80

Siirt

94.52

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