https://sputniknews.com.tr/20231221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-gecen-senenin-sampiyonu-bir-kez-daha-ilk-sirayi-kapti-1078673337.html

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Geçen senenin şampiyonu bir kez daha ilk sırayı kaptı

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T10:48+0300

2023-12-21T10:48+0300

2023-12-21T10:48+0300

yaşam

zeki

şehir

türkiye

eskişehir

istanbul

izmir

ankara

test

iq

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1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231221/acun-ilicadan-adnan-oktar-itirafi-nasil-muridi-oldu-1078669324.html

eskişehir

istanbul

izmir

ankara

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