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Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı: Nasıl 'müridi' oldu?
Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı: Nasıl 'müridi' oldu?
Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı Adnan Oktar’la olan ilişkisiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Ilıcalı, bir dönem Adnan Oktar’la görüştüğünü itiraf... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
acun ilıcalı
adnan oktar
mürit
organize suç örgütü
suç örgütü
seda akgül
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Ülke gündemini devamlı olarak meşgul eden Adnan Oktar, bu kez Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla gündeme taşındı. Acun Ilıcalı, iddia edilen Adnan Oktar Cemaati ilişkisiyle ilgili bir Youtube yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke gündeminde uzun zamandır yer alan Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar iddialarına karşılık yanıt geldi. Acun Ilıcalı bugün yaptığı açıklamada, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi. Adnan Oktar'ın bir süre süresince yanında olduğunu itiraf etti.Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın nasıl müridi oldu?Acun Ilıcalı’nın kanalında çalışan Seda Akgül, Acun Ilıcalı hakkında “Adnan Oktar’ın yanına gittikten sonra aniden zenginleşti” demesi sosyal medyanın gündeminde yeniden Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la ilişkisi gündeme gelmişti.Acun Ilıcalı, "19-20 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem Adnan Hoca'yla görüşmüşlüğüm oldu, 1.5-2 yıl. Sonra aralarından ayrıldım." diyerek Adnan Oktar’ın müridi olduğunu itiraf etti.2018 senesinde suç örgütü kurmak suçuyla 8 bin 658 yıl hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın arşivi ortaya çıktı. Katılım sağladığı bir programda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından olan Esat Yontunç için, "10 - 15 senelik talebem" sözlerini kullanmıştı. Arşivlerden çıkartılan görüntülerde Adnan Oktar'ın "Tam bir kerata" diyerek Acun Ilıcalı'yı kast ettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ozgur-demirtas-ile-nureddin-nebati-sosyal-medya-uzerinden-tartisti-demirtas-o-paylasimi-sildi-1078668081.html
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acun ilıcalı, adnan oktar, mürit, organize suç örgütü, suç örgütü, seda akgül, tv8, exxen, açıklama, itiraf
acun ilıcalı, adnan oktar, mürit, organize suç örgütü, suç örgütü, seda akgül, tv8, exxen, açıklama, itiraf

Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı: Nasıl 'müridi' oldu?

08:24 21.12.2023 (güncellendi: 08:38 21.12.2023)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı Adnan Oktar’la olan ilişkisiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Ilıcalı, bir dönem Adnan Oktar’la görüştüğünü itiraf etti. Peki Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın müridi nasıl oldu?
Ülke gündemini devamlı olarak meşgul eden Adnan Oktar, bu kez Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla gündeme taşındı. Acun Ilıcalı, iddia edilen Adnan Oktar Cemaati ilişkisiyle ilgili bir Youtube yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke gündeminde uzun zamandır yer alan Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar iddialarına karşılık yanıt geldi. Acun Ilıcalı bugün yaptığı açıklamada, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi. Adnan Oktar'ın bir süre süresince yanında olduğunu itiraf etti.

Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın nasıl müridi oldu?

Acun Ilıcalı’nın kanalında çalışan Seda Akgül, Acun Ilıcalı hakkında “Adnan Oktar’ın yanına gittikten sonra aniden zenginleşti” demesi sosyal medyanın gündeminde yeniden Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la ilişkisi gündeme gelmişti.
Acun Ilıcalı, "19-20 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem Adnan Hoca'yla görüşmüşlüğüm oldu, 1.5-2 yıl. Sonra aralarından ayrıldım." diyerek Adnan Oktar’ın müridi olduğunu itiraf etti.
2018 senesinde suç örgütü kurmak suçuyla 8 bin 658 yıl hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın arşivi ortaya çıktı. Katılım sağladığı bir programda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından olan Esat Yontunç için, "10 - 15 senelik talebem" sözlerini kullanmıştı. Arşivlerden çıkartılan görüntülerde Adnan Oktar'ın "Tam bir kerata" diyerek Acun Ilıcalı'yı kast ettiği görüldü.
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