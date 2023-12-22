https://sputniknews.com.tr/20231222/motorine-zam-geldi-guncel-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1078711209.html

Motorine zam geldi: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Motorine zam geldi: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Fiyat gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T09:53+0300

2023-12-22T09:53+0300

2023-12-22T09:53+0300

ekonomi

motorin

benzin

zam

benzin fiyatları

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.Motorine zam geldiÖnceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/motorine-zam-geliyor-1078672520.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin zam,motorin zam,motorine zam gelecek mi,motorine zam geldi mi,benzine zam mı geldi