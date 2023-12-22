https://sputniknews.com.tr/20231222/motorine-zam-geldi-guncel-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1078711209.html
Motorine zam geldi: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Motorine zam geldi: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Fiyat gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:53+0300
2023-12-22T09:53+0300
2023-12-22T09:53+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
benzin fiyatları
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.Motorine zam geldiÖnceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/motorine-zam-geliyor-1078672520.html
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benzin zam,motorin zam,motorine zam gelecek mi,motorine zam geldi mi,benzine zam mı geldi
benzin zam,motorin zam,motorine zam gelecek mi,motorine zam geldi mi,benzine zam mı geldi
Motorine zam geldi: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Fiyat gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.
Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.